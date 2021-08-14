حالة الاضطراب والقلق تصيب الآباء والأمهات في مثل ذلك الوقت من كل عام بسبب اقتراب موعد إعلان نتيجة الشهادة الثانوية التي تفصلنا عنها أيام قليلة، ما يجعل الكثيرين يبحثون عبر المحرك العالمي جوجل عن موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس 2021.

وفي هذا الصدد، تستعرض جريدة «الوطن» في إطار الخدمات التي تقدمها لأبنائنا من طلاب الثانوية العامة، موعد وكيفية الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس 2021.

موعد نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس 2021

وكان وزير التربية والتعليم والتعليم الفني الدكتور طارق شوقي، قد أعلن عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، أن موعد ظهور نتيجة الشهادة الثانوية ستكون خلال الفترة من 15 إلى 18 أغسطس الجاري، وأي حديث عن أي موعد آخر هو محض أكاذيب لا يجب الانتباه إليها.

وأضاف أن نتائج المواد التعليمية التي تم الانتهاء من تصحيحها مطمئنة جدا، مشيرا إلى أن نتيجة الشهادة الثانوية هذا العام ستكون مبهرة، مرجعا ذلك إلى النظام الدراسي الذي تم تطبيقه خلال العام الدراسي، والذي يهدف إلى فهم مخرجات التعلم بدلا من الحفظ والتلقين.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الصف الثالث الثانوي برقم الجلوس 2021

ويمكن لطلاب الشهادة الثانوية العامة 2021 الحصول على النتيجة برقم الجلوس عبر موقع جريدة «الوطن» بعد ظهورها مباشرة، ويمكن تسجيل البيانات والحصول على النتيجة فور ظهورها في خطوات بسيطة تتلخص كالآتي..

البحث عن نتيجة الثانوية العامة من خلال موقع جريدة الوطن عبر محرك البحث العالمي جوجل.

أو من خلال الضغط على أيقونة نتيجة الثانوية العامة 2021 على الصفحة الرئيسية للموقع.

أو التسجيل بشكل مباشر نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس للشعبة العلمية والأدبية فور اعتمادها من وزارة التربية والتعليم من خلال موقعنا الرسمي، من هنا.

يشار إلى أن نتيجة الثانوية العامة بالاسم ورقم الجلوس سوف تكون حصرية عبر «الوطن».