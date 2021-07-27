أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021، مؤكدة أنَّه سيتمّ إعلان النتيجة اليوم، وذلك بعد إعتمادها من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بعد الانتهاء من تصحيح الامتحانات ورصد درجات الطلاب التي حصلوا عليها، موضحة أنَّ الامتحانات عقدت ورقياً في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، ووسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان لها، أن النتيجة ستعلن من خلال رابط نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021، سيتم إعلان عليه نتيجة الدبلومات الفنية بالكامل، مؤكّدة أنَّ أعمال تصحيح الامتحانات قاربت على الانتهاء، منوهة إلى أنَّ نحو 750 ألف طالب وطالبة أدوا امتحانات الدبلومات الفنية 2021، العلمية والمعملية والتحريرية، وسط تنفيذ إجراءات صارمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا.

وتابعت وزارة التربية والتعليم، أنَّ امتحانات الثانوي الصناعي 2021 سارت بصورة منتظمة، مشيرة إلى أنَّه تمّ توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الذين قاموا بالغش في الامتحانات، مشددة على الطلاب بضرورة كتابة البيانات بطريقة صحيحة عند الحصول على النتيجة.

مجاهد: إعلان نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021 خلال أيام

وفي سياق آخر، أكد الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021، سيتم نشرها على هذا الرابط، لافتا إلى أن أعمال تصحيح أوراق إجابات امتحانات الدبلومات الفنية 2021 بجميع تخصصاتها قاربت على الانتهاء، موضحا أن جميع حالات الغش التى تم رصدها خلال الامتحانات سيتم توقيع عقوبات رادعة على جميع الطلاب الغشاشين.

مجاهد: نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021 مطمئنة

وأوضح مجاهد، في تصريحات، لـ"الوطن"، أن نتيجة الصف الثالث الثانوي الصناعي 2021، مطمئنة، منوها إلى أن جميع امتحانات الدبلومات الفنية 2021، سواء المعملية أو العلمية أو التحريرية، سارت بصورة منتظمة وطبيعية دون حدوث أى معوقات تؤثر على سير الامتحانات، في ظل صعوبات وتحديثات أزمة كورونا.