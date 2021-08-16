تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات، يتمثل الحال في منازل طلاب الصف الثالث الثانوي في «تلاوة القرآن والصلاة في الإنجيل.. وأدعية عديدة تعبر عن ترقب شديد.. وصمت لا حديث سوى الدعاء بصوت هامس»، ومن المقرر أن يكون موعد إعلان النتيجة غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، خلال مؤتمر صحفي يعقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات، مؤكدة أنه يجرى الإعلان عن أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي، وبعدها بحوالي 3 ساعات يجرى الإعلان عن نتيجه الثانوية العامة، موضحة أنها انتهت من رصد الدرجات ومراجعتها.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات بالدرجات والمجموع

قال الدكتور طارق شوقي، إنه يجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة وكذلك المجموع الكلي له في جميع المواد، مؤكداً أن الدرجة العظمى هي 410 درجات، لافتًا إلى أن الدرجات مطمئنة.

موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يجرى الإعلان عن موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب المؤتمر الصحفي الذي يكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، والفارق في توزيع شرائح الدرجات بينها وبين العام الماضي.

مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

نفى وزير التربية والتعليم ظهور أي مؤشرات لنتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها رسمياً، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، قائلاً: «الوزير شخصيًا ما يعرفش النتيجة».

درجات نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات

وتابع الدكتور طارق شوقي أن درجات نتيجة الثانوية العامة 2021 «زي زمان»، مؤكدًا أن امتحانات الدفعة الحالية اعتمدت على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، واصفاً الدفعة بـ«المميزة».