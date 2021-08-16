تعرف على موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات غدًا
كتب:
كريم روماني
07:35 م | الإثنين 16 أغسطس 2021
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
قبل موعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات، يتمثل الحال في منازل طلاب الصف الثالث الثانوي في «تلاوة القرآن والصلاة في الإنجيل.. وأدعية عديدة تعبر عن ترقب شديد.. وصمت لا حديث سوى الدعاء بصوت هامس»، ومن المقرر أن يكون موعد إعلان النتيجة غدًا الثلاثاء الموافق 17 أغسطس الجاري، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر، خلال مؤتمر صحفي يعقد بحضور وزير التعليم العالي والبحث العلمي ووزير التربية والتعليم والتعليم الفني.
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات
وأعلنت وزارة التربية والتعليم موعد نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات، مؤكدة أنه يجرى الإعلان عن أوائل الطلاب خلال المؤتمر الصحفي، وبعدها بحوالي 3 ساعات يجرى الإعلان عن نتيجه الثانوية العامة، موضحة أنها انتهت من رصد الدرجات ومراجعتها.
إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات بالدرجات والمجموع
قال الدكتور طارق شوقي، إنه يجرى إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 بالدرجات التي حصل عليها الطالب في كل مادة وكذلك المجموع الكلي له في جميع المواد، مؤكداً أن الدرجة العظمى هي 410 درجات، لافتًا إلى أن الدرجات مطمئنة.
موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات
وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنه يجرى الإعلان عن موقع نتيجة الثانوية العامة 2021 عقب المؤتمر الصحفي الذي يكشف كافة التفاصيل المتعلقة بالنتيجة، والفارق في توزيع شرائح الدرجات بينها وبين العام الماضي.
مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات
نفى وزير التربية والتعليم ظهور أي مؤشرات لنتيجة الثانوية العامة 2021 قبل إعلانها رسمياً، مؤكدًا أن المعلومات المتداولة غير صحيحة ولا أساس لها من الصحة، قائلاً: «الوزير شخصيًا ما يعرفش النتيجة».
درجات نتيجة الثانوية العامة 2021 في جميع المحافظات
وتابع الدكتور طارق شوقي أن درجات نتيجة الثانوية العامة 2021 «زي زمان»، مؤكدًا أن امتحانات الدفعة الحالية اعتمدت على فهم مخرجات التعلم للمقرر الدراسي، واصفاً الدفعة بـ«المميزة».
اقرأ المزيد:
-
نتيجة الثانوية العامة 2021
-
نتيجة الثانوية العامة
-
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة
-
موعد نتيجة الثانوية العامة 2021
-
رابط نتيجة الثانوية العامة 2021
-
تسريب نتيجة الثانوية العامة 2021
-
الثانوية العامة 2021
-
اوائل الثانوية العامة 2021
-
موعد ظهور نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اخبار نتيجة الثانوية العامة 2021
-
موعد اعلان نتيجة الثانوية العامة 2021
-
اخبار نتيجة الثانوية العامة
-
توقعات تنسيق الثانوية العامة 2021
-
الثانوية العامة
-
موعد نتيجة الثانوية العامة
-
الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم ورقم الجلوس
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم
-
نتيجة الثانوية العامة 2021 بالاسم فقط
-
لينك نتيجة الثانوية العامة 2021
-
رابط نتيجة الثانوية العامة موقع وزارة التربية والتعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021