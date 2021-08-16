متى تصرف منحة زواج الابنة بعد وفاة والدها؟.. «التأمينات» تجيب

أكدت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، عبر موقعها الرسمي أنه يجرى صرف منحة تساوي المعاش المستحق عن مدة سنة أو 12 شهرًا للفتاة التي توفى والدها وتصرف معاشه ثم تزوجت، جاء ذلك ردًا على سؤال أحد المواطنين حول صرف منحة الزواج وهل يجرى منحها للمرأة التي تزوجت قبل وفاة والدها ؟، لتشير«التأمينات» إلى أن المنحة تصرف للبنت التي جرى قطع معاشها بسبب الزواج، وذلك لمرة واحدة فقط، لافتة إلى أن المنحة تحسب على المعاش المستحق عن شهر الزواج، كما تسقط منحة الزواج أو القطع خلال 5 سنوات من تاريخ زواج البنت في حالة عدم التقدم بطلب لصرفها.

شرطان لصرف منحة الزواج

ووضعت الهيئة القومية للتأمينات عدة شروط لصرف المنحة تتمثل فيما يلي:

- أن تكون الابنة مستحقة في المعاش عن والدها.

- ألا تكونقامت بصرف منحة زواج من قبل.

ولفتت الهيئة إلى أنه يتوجب على الابنة التوجه إلى المنطقة التأمينية التابع لها ملف صاحب المعاش وتقديم طلب صرف المنحة، مرفقًا بها المستندات اللازمة لصرف المنحة المتمثلة فيما يلي:

- صورة وثيقة الزواج أو صورة عقد الزواج العرفي.

- صورة بطاقة الرقم القومي للمستحق على أن تكون سارية.

- طلب صرف منحة الزواج على حسب الأحوال، وذلك على النموذج رقم (8) المرفق هنا.

ونص قانون التأمينات الاجتماعية على أنه إذا توفى المؤمن عليه أو صاحب المعاش كان للمستحقين عنه الحق في تقاضى معاش من أول الشهر الذي حدثت فيه الوفاة، ويقصد بالمستحقين الأرملة والابنة والابن والوالدين والإخوة والأخوات، ويشترط لاستحقاق الابنة ألا تكون متزوجة.

واشترطت الهيئة لاستحقاق الأخوات ألا يكون أي من أولاد المؤمن عليه أو صاحب المعاش سبق استحقاقه في المعاش، و ألا يكون للأخ أو الأخت دخلاً من أي مصدر يعادل قيمة نصيبه في المعاش أو يزيد عليه.