نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يهنئ الأوائل خلال ساعات

ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، لسنة أولى بابل شيت، وزارة التعليم تحبس أنفاسها، والطلاب وأولياء أمورهم بالمثل، الجميع ينتظر أولى نتائج اختبارات نظام أسئلة الفهم ومخرجات التعلم، وسط حالة من القلق والترقب وخاصة أن كل شيء يُطبق للمرة الأولى، سواء على مستوى الأسئلة (الاختيار متعدد) ونمط الإجابة على البابل شيت أو التصحيح الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة من خلال الماسح الضوئي.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. اليوم إعلان أسماء الأوائل

يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل عن نتيجة الثانوية العامة 2021، ومؤشرات ونسب النجاح العامة لهذا العام، وخاصة بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل وكل التفاصيل الخاصة بالنتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021، وأنه سيتم تهنئة أوائل الثانوية العامة تليفونياً قبل المؤتمر الصحفي.

وزير التعليم: لا داعي لنتيجة الثانوية العامة 2021

أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الساعة السادسة مساء اليوم، مؤكدا أن جميع مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 التي يتم تداولها مؤخرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو فيما نشر منسوبا لمصادر على مواقع الأخبار غير صحيحة، قائلاً: لا داعي لكل هذا التوتر لأن الأمور مستقرة، والطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. حجب درجات 360 طالبا غشاشا

وقال وزير التعليم، إن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع مرتفعة وأنه سيتم حجب نتيجة 360 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة هذه السنة، أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية بالوزارة، ضلوعهم في وقائع غش، ونشر وتصوير وتداول إجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.