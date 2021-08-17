نتيجة الثانوية العامة 2021.. وزير التعليم يهنئ الأوائل خلال ساعات
كتب:
أميرة فكري
04:05 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني
ساعات قليلة وتعلن نتيجة الثانوية العامة 2021، لسنة أولى بابل شيت، وزارة التعليم تحبس أنفاسها، والطلاب وأولياء أمورهم بالمثل، الجميع ينتظر أولى نتائج اختبارات نظام أسئلة الفهم ومخرجات التعلم، وسط حالة من القلق والترقب وخاصة أن كل شيء يُطبق للمرة الأولى، سواء على مستوى الأسئلة (الاختيار متعدد) ونمط الإجابة على البابل شيت أو التصحيح الإلكتروني الذي يطبق لأول مرة من خلال الماسح الضوئي.
نتيجة الثانوية العامة 2021.. اليوم إعلان أسماء الأوائل
يبحث الكثير من أولياء الأمور عبر مؤشر البحث جوجل عن نتيجة الثانوية العامة 2021، ومؤشرات ونسب النجاح العامة لهذا العام، وخاصة بعد أن أعلن الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، بأنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة وأسماء الأوائل وكل التفاصيل الخاصة بالنتيجة خلال المؤتمر الصحفي الذي يعقد ظهر اليوم الثلاثاء بحضور الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، لإعلان المؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021، وأنه سيتم تهنئة أوائل الثانوية العامة تليفونياً قبل المؤتمر الصحفي.
وزير التعليم: لا داعي لنتيجة الثانوية العامة 2021
أكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إعلان نتيجة الثانوية العامة على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، الساعة السادسة مساء اليوم، مؤكدا أن جميع مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021 التي يتم تداولها مؤخرا سواء على مواقع التواصل الاجتماعي أو فيما نشر منسوبا لمصادر على مواقع الأخبار غير صحيحة، قائلاً: لا داعي لكل هذا التوتر لأن الأمور مستقرة، والطلاب سيدخلون الجامعات مثل كل عام، وعدد مقاعد الجامعات أكثر من العام الماضي.
نتيجة الثانوية العامة 2021.. حجب درجات 360 طالبا غشاشا
وقال وزير التعليم، إن الطلاب الغشاشين لن يحصلوا على مجاميع مرتفعة وأنه سيتم حجب نتيجة 360 طالبا وطالبة، من طلاب الثانوية العامة هذه السنة، أثبتت تحقيقات الشؤون القانونية بالوزارة، ضلوعهم في وقائع غش، ونشر وتصوير وتداول إجابات على مواقع التواصل الاجتماعي.
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