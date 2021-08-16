طرق الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

حالة من الترقب يعيشها أولياء الأمور والبيوت المصرية قبل ساعات من ظهور نتيجة الثانوية العامة، إذ يعقد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم غدًا الثلاثاء مؤتمرًا صحافيًا يعرض في بث مباشر عبر صفحة الوزارة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أوائل الثانوية العامة، وموعد ظهورها لباقي طلاب الصف الثالث الثانوي.

وفي إطار الخدمات الإخبارية المتنوعة والمختلفة التي تقدمها جريدة «الوطن» لأبنائها من طلاب الشهادة الثانوية، نستعرض خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، عبر عدة طرق، و ذلك في التقرير التالي:

خطوات معرفة نتيجة الثانوية العامة من جريدة «الوطن»

وتقدم جريدة «الوطن» لطلاب الشهادة الثانوية، خدمة الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة بشكل حصري، ومجاني بالكامل، وكل ما يتوجب على الطالب فعله.

- الدخول على رابط جريدة «الوطن» للاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة، من هنـــا.

- تسجيل الاسم الرباعي، ورقم الجلوس، والشعبة، المحافظة، البريد الالكتروني، رقم الهاتف.

- الضغط على «سجل الآن».

- ستكون النتيجة متاحة بمجرد اعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم المصري.

الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم

ويمكن لأولياء الأمور الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة عبر موقع وزارة التربية والتعليم المصري، وذلك بالاسم ورقم الجلوس، لكنها عادة ما تتأخر في الظهور قليلا بعد إعلان أوائل الثانوية العامة.

وبحسب بيان وزارة التربية والتعليم، يمكن للطلاب الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة من خلال الضغط هنـــا، وسيكون متاح التسجيل بمجرد اعتمادها.

وبحسب وزارة التربية والتعليم، فإن المؤشرات الأولية للعام الحالي مبشرة، وهى نفس معدلات العام الماضي، إذ جرى أعمال التصحيح هذا العام بصورة إلكترونية كي لا يحدث أي تلاعب في نتيجة الثانوية العامة 2021، والمؤشرات الأولية مطمئنة جدًّا ولا يوجد أي تخوفات منها، وسط توقعات بتفوق الطالبات على الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية.