مجلس إدارة متحف الحضارة يبحث مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت

برئاسة الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، عُقد اجتماع مجلس إدارة هيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، مساء اليوم الإثنين، بمقر المتحف بالفسطاط.

بدأ الاجتماع بتكريم إيناس جعفر، نائب الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف للشؤون الأثرية، لبلوغها السن القانونية، وقدم الدكتور خالد العناني، وزير السياحة، الشكر لها على ما بذلته من جهد طوال فترة عملها بالمتحف، متمنيا لها دوام التوفيق والصحة.

وعقب ذلك، استعرض الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، عددا من الموضوعات، منها مستجدات أعمال تجهيز قاعة العرض المؤقت، تمهيدا لافتتاحها الوشيك بعد تطويرها، وتطور نمو إعداد الزائرين منذ افتتاح المتحف في شهر ابريل الماضي، وحتى الآن، التي حققت ارتفاعا ملحوظا، مؤكدا على أنها في ازدياد، هذا بالإضافة إلى استعراض الأنشطة الثقافية والفنية المختلفة، التي نظمها المتحف خلال الفترة الماضية.