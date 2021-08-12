العناني: خطة لإطلاق منتج سياحي جديد سيجذب الروس

أكد وزير السياحة والآثار خالد العناني، أن عودة السياحة الروسية إلى المنتجعات المصرية تعد خطوة مهمة لقطاع السياحة المصري، مشيرا إلى أن روسيا تربعت على عرش الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر لسنوات، حيث أنه في العامين 2015 و2016 تخطى عدد السياح الروس 3 ملايين سائح.

العنانى: الروس يمثلون 50% من السياحة الوافدة لمصر

وقال وزير السياحة، في لقاء مع قناة روسيا اليوم، إن السياح الروس كانوا يمثلون أكثر من 50% من إجمالي السياح الوافدين إلى مصر، وأن مصر والسائح الروسي انتظروا قرار استئناف رحلات الطيران مع المنتجعات المصرية لسنوات.

وأعرب وزير السياحة عن ثقته بأن عدد السياح الروس الذين سيقصدون مصر في الفترة المقبلة سيشهد ارتفاعا، متوقعا أن يتم قريبا استئناف الرحلات «شارتر» بين روسيا ومنتجعي شرم الشيخ والغردقة، الأمر الذي سيساهم في زيادة عدد السياح. وذلك بعد استئناف الرحلات المنتظمة بين روسيا والمنتجعين قبل أيام.

«العناني»: منتج سياحي جديد للسائح الروسي

وكشف الوزير عن خطة لإطلاق منتج سياحي جديد، معربا عن ثقته بأنه سيجذب السائح الروسي، قائلا: «سنربط شرم الشيخ بالطيران مع الأقصر وبأسعار منخفضة، كما سيتم ربط الغردقة بأسوان وأبو سمبل وبذلك سيتمكن السائح الروسي ليس فقط زيارة الشواطئ بل سيستطيع أن يرى وادي الملوك والكرنك والأقصر وأسوان».

واستطرد: أنه «تم إصدار قرار بالتنسيق مع الفنادق المصرية بوضع حد أدنى للأسعار بالفنادق من 1 نوفمبر القادم وهو 28 دولار للفرد في الفنادق من فئة 4 نجوم و40 دولارا للشخص في الفنادق من فئة الـ5 نجوم ويتم ذلك بالتوازي مع إجراءات إعادة تقييم الفنادق».

يشار إلى أن روسيا استانفت رحلاتها الجوية المنتظمة إلى شروم الشيخ والغردقة قبل أيام، في مؤشر على عودة الرحلات السياحية الروسية إلى مصر بشكل كامل، عقب انقطاع دام 6 سنوات.