جامعة الجلالة: 15 أستاذًا يابانيًا يبدأون التدريس خلال السنة المقبلة

قال الدكتور أشرف حيدر، رئيس جامعة الجلالة الجديدة، إن الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، عملت على تطوير التعليم العالي في مصر، وتوسعت في إنشاء كل نوعيات الجامعات، سواء الحكومية أو الخاصة أو إنشاء أفرع للجامعات الدولية في مصر، وهذا كان أمرًا مهمًا جدًا، وضمن استراتيجية الدولة 2030، لإنشاء جامعات أهلية جديدة غير هادفة للربح، وتكون نموذجًا للجامعات العالمية، وتُطبق فيها أعلى مستويات العملية التعليمية في طريقة التعليم والتدريس، مشيرًا إلى أن هناك 15 أستاذًا من جامعة هيروشيما سيبدأون التدريس في الجامعة خلال السنة الدراسية المقبلة.

استثمارات ضخمة في الجامعات الأهلية

وأضاف «حيدر»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الدولة ساعدت في إنشاء هذه الجامعات مع خلال الأجهزة الحديثة في المعامل العلمية، ومعامل المحاكاة التي تعلم الطالب الكثير من المهارات في جميع المجالات، سواء في القطاع الطبي أو الهندسي، أو العلوم الإنسانية، والعلوم الإدارية، مشددًا على أن الدولة وضعت استثمارات ضخمة جدًا في إنشاء الجامعات الأهلية.

التعاون مع جامعة أريزونا

وتابع رئيس جامعة الجلالة الجديدة، أن كل هذا يؤهل الجامعات لتقديم مناهج متقدمة على أعلى مستوى بالنسبة للمناهج الموجودة في جامعات العالم، مشددًا على أن الجامعة استكملت جميع مقومات البنية الأساسية التحتية، واستقطاب مجموعة من الأساتذة المصريين في الخارج، للتدريس في الجامعة، وعمل توأمة مع بعض الجامعات الدولية، مثل جامعة أريزونا، وحاليًا يضعون الخطوات اللمسات الأخيرة لتمكين الطلاب من الحصول على شهادة مزدوجة في العلوم الإدارية.

التعاون مع جامعة هيروشيما

ولفت إلى أنهم تعاونوا أيضًا مع جامعة هيروشيما، وهناك 15 أستاذًا من اليابان سيتعاونون معهم في هذه السنة الدراسية، من خلال توأمة مع الجامعة، مشددًا على أن اليابان بها جامعات متقدمة جدًا، وجزء منهم سيكون موجودًا في الجامعة، وجزء آخر سيدرس للطلبة «أونلاين».