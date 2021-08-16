أنزلته «طالبان» بعد السيطرة على كابول.. معلومات عن علم أفغانستان

أنزلت حركة طالبان الأفغانية المسلحة علم أفغانستان في العاصمة الأفغانية كابول، بعد السيطرة على الولايات والعاصمة، أمس الأحد، ما أدى إلى فرار الرئيس الأفغاني أشرف غني من البلاد.

تعتبر أفغانستان الدولة الأكثر تغييرا لعلمها في العصر الحديث

وتستعرض «الوطن» أبرز معلومات عن علم أفغانستان، بحسب موقع «فلاج سبوت».

- شبيه بالعلم الذي استخدم في فترة الحكم الملكي عامي 1930 و1973، كما أنه شبيه بالعلم الذي اعتمدته حكومة أفغانستان المؤقتة في 22 ديسمبر 2001.

- بدأ استخدامه في 4 يناير عام 2004.

- غيرت أفغانستان منذ عام 1709 علمها الوطني 25 مرة.

- يتألف علم دولة أفغانستان من ثلاث ألوان هي الأسود والأحمر والأخضر، وهذه الألوان استخدمت في معظم الأعلام السابقة لأفغانستان بداية من العلم المعتمد عام 1928.

- يوجد في الوسط الشعار الرسمي لدولة أفغانستان.

- اللون الأسود إشارة إلى زمن الاحتلال والظلم وأنها كانت فترة مظلمة سوداء، والأحمر إشارة إلى كثرة إراقة الدماء في سبيل «لا إله إلا الله»، أما الأخضر فهو إشارة إلى الازدهار الحضاري والإسلامي والحرية الإسلامية، وأنها ستكون فترة مخضرة مشرقة.

ومنذ مساء أمس الأحد، تكثف السفارات الأجنبية في العاصمة الأفغانية كابول جهودها لنقل دبلوماسييها وموظفيها للعودة إلى بلادهم، في أعقاب سقوط العاصمة الأفغانية في يد عناصر حركة طالبان الأفغانية المسلحة، التي أعلنت انتهاء الحرب في أفغانستان، بعد سيطرتها على القصر الرئاسي في كابول، ومغادرة الرئيس الأفغاني أشرف غني البلاد.

كان مئات الأفغان تكدسوا في مطار كابول، أملا في مغادرة البلاد، عقب اجتياح طالبان العاصمة، والسيطرة على القصر الرئاسي، وسط مخاوف داخلية ودولية.