نتيجة الثانوية العامة 2021.. بدء العد التنازلي

بدأ العدد التنازلي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، رسمياً، بعد اعتمادها صباح اليوم من قبل الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وتهنئة أوائل الثانوية العامة للشعبتين العلمي والأدبي هاتفياً، ويعقد وزير التربية والتعليم مؤتمرا صحفي ظهر اليوم، برفقة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العالي لإعلان نسب النجاح والأوائل والمؤشرات الأولية لتنسيق الجامعات 2021.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. تحديد الأوائل في كل مادة وشعبة

ولأول مرة ستعلن وزارة التربية والتعليم، أوائل الثانوية العامة في كل شعبة وكل مادة، بالإضافة أنه سيتم عرض نتيجة الثانوية العامة 2021 بطريقة مغايرة هذا العام، بحيث يستطيع الطالب معرفة ترتيبه بين زملائه في المدرسة والإدارة والمحافظة، من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. انخفاض نسبة من حصلوا على أكثر من 90%

وقال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم، إن نسبة النجاح بنتيجة الثانوية العامة 2021 قريبة من الأعوام السابقة، لكن الاختلاف الوحيد سيكون في شرائح المجاميع وخاصة الأكثر من 90%، مشيراً إلى أن شريحة الطلاب الذين حصلوا على 90% فأكثر منخفضة نسبيا عن الأعوام السابقة.

وقال المصدر في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن هذا الانخفاض لن يؤثر على فرص الالتحاق بكليات القمة، لأن انخفاض هذه الشرائح سيقابله انخفاض في الحدود الدنيا للقبول بالكليات.

نتيجة الثانوية العامة 2021.. التظلمات أون لاين لأول مرة

وتابع المصدر، قائلاً إن التظلمات على نتيجة الثانوية العامة 2021 هذا العام ستكون إلكترونيا (أون لاين)، على رابط سيتم إعداده من قبل وزارة التربية والتعليم، بحيث سيتم تقديم التظلمات من خلال منصة إلكترونية خاصة بالتظلمات يتقدم عليها الطالب بالتظلم من النتيجة من خلال رقم جلوسه، واسم المادة التي يرغب في التظلم فيها، وعرض أسباب تظلمه.

وقال المصدر، إن وزير التعليم، سيعلن التفاصيل الكاملة للتظلمات طريقة التقديم أو الاطلاع على ورقة الإجابة، أو الاستعلام عن نتيجة التظلمات خلال المؤتمر الذي يعقد صباح اليوم الثلاثاء.