رئيس جامعة الملك سلمان: تكلفت مليار جنيه ولن تكون تقليدية

قال الدكتور أشرف حسين، رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، إن الجامعة، إحدى الجامعات الذكية، وبها بنية معلوماتية تكلفت مليار جنيه، لكي لا تكون مجرد جامعة تقليدية.

فروع الجامعة

وأضاف «حسين»، في لقاء مع برنامج «الحياة اليوم»، المذاع على قناة «الحياة» الفضائية، وتقدمه الإعلامية لبنى عسل، الإثنين، أن الجامعة تتميز بوجود ثلاثة فروع لها في جنوب سيناء، في رأس سدر على مساحة 75 فدانًا، لتدريس العلوم الإدارية والطب البيطري، والزراعات الصحراوية، والصيدلة، والعلوم، إضافة إلى المقر الرئيسي في مدينة الطور المقام على 205 أفدنة، والمقرر افتتاحه في السنة الدراسية المقبلة، وهو مدينة علمية متكاملة، وبه مجمع مباني لكلية طب الأسنان، ومجمع للهندسة، إضافة إلى مدينة رياضية متكاملة، ومركز مؤتمرات متكامل.

وتابع رئيس جامعة الملك سلمان الدولية، أن هناك فرع ثالث في مدينة شرم الشيخ مقام على مساحة 25 فدانًا ويضم كليات السياحة والضيافة، والعمارة، والفنون والتصميم، وفنون الاتصال والإعلام، مشددًا على أن الجامعة موجودة في جنوب سيناء، وهي من جامعات الجيل الرابع، وهي التي لها هدف مباشر في التنمية المستدامة في البيئة المحيطة بها، ولذلك فإن كل التخصصات التي تقدمهاغ للطلبة مرتبطة بالبيئة المحيطة بها.

التوازن بين المهارات والمعارف

وشدد على أن الجامعة توازن بين المهارات والمعارف، وهناك تواصل مستمر مع البيئة المحيطة، إضافة إلى البحث العلمي التطبيقي بهدف دعم شعار «صنع في مصر»، إضافة إلى التدريب والتنمية، ودعم ريادة الأعمال، ولذلك فإن الجامعات الجديدة أنشات في مناطق نامية بهدف دفع عجلة التنمية في هذه المناطق.

ولفت إلى أنهم في محافظة جنوب سيناء يستطيعون العمل مع الأهالي من اليوم الأول من خلال الزراعة الصحراوية، ونزلوا إلى الأهالي وتحدثوا معهم عن مشاكلهم وأجروا أبحاثًا علمية عليها من أجل حلها، وبدأوا في عمل دورات في الفنون والحرف والصناعات مجانية، وبدأت الجامعة في تقديم منتج علمي في السنة الأولى.