«القاتل ارتدى نقابا».. تفاصيل ذبح طفل الدقهلية «شهيد لقمة العيش»

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية تفاصيل مقتل الطفل «عصمت محمود محمد»، 13 عاما، الذي عُثر عليه مذبوحا، في قطعة أرض زراعية، بقرية الهوابر التابعة لمركز شرطة ديرب نجم في محافظة الشرقية، أمس، حيث تبين أن الطفل متغيب منذ أسبوع، وتم استدراجه من قريته «ميت الفرماوى» بميت غمر في الدقهلية إلى مركز ديرب نجم، وذبحه بسكين، وسرقة التوك توك، وأن المتهم بقتل «م. أ»، 26 عاما، سائق توك توك، هو الذي استدرجه وقتله، وسرق التوك توك.

جثة مذبوحة في قطعة أرض

وذكرت التحريات التي باشرها قطاع الأمن العام، بقيادة اللواء علاء الدين سليم مساعد وزير الداخلية للقطاع، أن أهالي قرية الهوابر التابعة لمركز شرطة ديرب نجم بالشرقية، عثروا ليلا قبل أسبوع على جثة الطفل مذبوحة في قطعة أرض زراعية بالقرية فأبلغوا الشرطة التي تمكنت من التوصل لهوية المجني عليه، وتبين أنه «مصاب بجرح بالرقبة» وسرقة هاتفه المحمول ومركبة «التوك توك» الخاص به.

التحريات: الطفل خرج ولم يعد

وتبين أن الطفل خرج في نفس اليوم الذي عثر على جثته فيه للعمل في الثامنة صباحا، ولم يعد لمنزل أسرته في قرية «ميت الفرماوي» التابعة لمركز شرطة ميت غمر بمحافظة الدقهلية، حتى عثر الأهالي على جثته، وتوصلت التحريات أن المتهم بارتكاب الجريمة هو سائق توك توك، تخفى في زي منتقبة، وادعى أنه سيدة وطلب من الطفل توصيله.

طعنة الموت

وعقب وصولهما لمكان الجريمة، أخرج المتهم سكينا وطعنه في عنقه، فسقط الطفل قتيلا، فألقى جثته فى قطعة أرض، ثم استولى على التوك توك وفر هاربا، حيث اختبأ في شقة بمنطقة العامرية بالإسكندرية، وتمكنت مأمورية أمنية من ضبطه، واعترف المتهم خلال استجوابه، بارتكاب الجريمة، وانه تنكر فى ملابس نسائية حتى يستدرج الطفل، وتمت إحالته إلى النيابة العامة التى تولت التحقيق، وأمرت بحبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيقات.