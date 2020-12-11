كشف ملابسات سرقة توك توك بالإكراه والعثور على جثة قائده بكفر الشيخ

في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة كفر الشيخ بمديرية أمن كفر الشيخ بالعثور على جثة "سائق مركبة توك توك - مقيم بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ" بدائرة المركز وبها طعنات متفرقة وسرقة مركبة التوك توك" قيادته.

تم تشكيل فريق بحث برئاسة قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائي بكفر الشيخ توصلت جهوده إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاطل، سباك "لهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرة قسم شرطة ثان كفرالشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهما وضبطهما وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة، وقرر أحدهم أنه نظرا لكونه جار للمجني عليه طلب منه توصيله لإحدى القرى بدائرة المركز، وأثناء سيرهما اتصل بالمتهم الثاني وطلب منه مقابلته وعقب وصوله واستقلاله صحبتهما ووصولهم لمكان العثور على الجثة طلبا من المجني عليه التوقف بزعم مقابلة أحد الأشخاص، وأثناء ذلك تعديا عليه باستخدام قطعتي سلاح أبيض "مطواة، سكين" فأحدثا إصابته التي أودت بحياته وتخلصا من جثته بإلقائها بمكان العثور واستوليا على مركبة "التوك توك" وفرا هاربين.

تم بإرشادهما ضبط مركبة "التوك توك" المستولى عليه لدى عميل لهما "سيئ النية"، كما تم بإرشادهما ضبط مبلغ مالي من حصيلة بيع مركبة "التوك توك" – "المطواة" المستخدمة في ارتكاب الواقعة، وأضاف المتهم الأول بتخلصه من "السكين" بإلقائها بمياه أحد المجاري المائية.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.