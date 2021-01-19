مصرع شاب أثناء محاولة سرقة «توك توك» بالقليوبية

لقي سائق «توك توك» مصرعه اليوم الثلاثاء، أثناء محاولة تشكيل عصابي من 3 أشخاص، طفلة وسائق وعاطل، سرقة المركبة التي كان يقودها، بدائرة مركز قليوب، في محافظة القليوبية، مما أدى إلى انقلاب المركبة وإصابته بجروح وكسور بالغة، وتم نقله للمستشفى، إلا أنه لفظ أنفاسه متأثراً بإصابته في الحادث.

تلقى مدير أمن القليوبية، اللواء فخر الدين العربي، إخطاراً بالواقعة من مأمور مركز شرطة قليوب، العميد شريف الدخاخني، وبالانتقال والفحص، تبين إصابة شاب يُدعى «أ. س. م.»، 27 سنة، مقيم بناحية بهتيم، دائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، بكسور في العمود الفقري، وتوفى أثناء تقديم العلاج له بمستشفى قليوب.

ودلت التحريات الأولية، بقيادة المقدم طه حسين، رئيس مباحث مركز قليوب، أنه أثناء قيام المجني عليه بالعمل بمركبة «توك توك» خاصته، استوقفته فتاة ومعها شخصان، بحجة توصيلهم إلى منطقة «أم بيومي»، التابعة لمركز قليوب، وأثناء سيرهم على الطريق عند بداية محور «العصار»، قاموا بإلقاء مادة حارقة «شطة» على وجهه، بقصد سرقة المركبة، إلا أنه استكمل سيره، وأثناء ذلك اختلت عجلة القيادة بيده، مما أدى إلى انقلاب المركبة، وحدوث إصابته المشار إليها والتي أودت بحياته.

وتمكن بعض الأهالي من ضبط أحد مستقلي المركبة، وتدعى «ح. ع. ع»، 13 سنة، مقيمة بناحية مسطرد، بدائرة قسم ثاني شبرا الخيمة، وبمناقشة المذكورة، أقرت بارتكاب الواقعة، وأرشدت عن مرافقيها، وهما «م. ر. أ.»، 30 سنة، سائق، و«أ. خ. س.»، 32 سنة، عاطل، يقيمان بذات العنوان.

تمكن ضباط مباحث المركز من ضبط المتهمين، وبمواجهتهما أقرا بارتكابهما الواقعة بغرض سرقة المركبة، وأنهما اصطحبا الطفلة معهما، لتنفيذ جريمتهما، حيث تربطهما بها علاقة جيرة، لعدم إثارة شك سائق المركبة.

تم التحفظ على جثة المجني عليه بمشرحة مستشفى قليوب العام، وتحرير المحضر اللازم للعرض على النيابة العامة، التي أمرت بحبس المتهمين على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث الجنائية، والتصريح بدفن الجثة عقب مناظرة الطب الشرعي.