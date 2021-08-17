على طريقة «غريب في بيتي».. نصابة تبيع شقة واحدة لصديقين

«أحمد، وياسر» صديقان من محافظة الإسماعيلية، تشاركا حلم شراء شقة سكنية، كما رافقا بعضهما البعض رحلة البحث عن شقة مناسبة، مع ضغوط الحياة، انشغل كل منهما بحياته، لكن حلم شراء وتملك شقة سكنية مناسبة، لم يفارق كل منهما، ومرت الأيام، عثر أحمد على شقة كما عثر ياسر على شقة ودفع كل منهما ثمنها، وتوجها لمعاينة الشقة، ليتقابلا في نفس الشقة، ويكتشفان أنهما تعرضا للنصب، حيث دفع كل منهما تحويشة عمره لنفس الشخص، واشتريا نفس الشقة، على طريقة فيلم «غريب في بيتي» عندما لعب الفنان الراحل جورج سيدهم دور نصاب وباع نفس الشقة للفنانين الراحلين نور الشريف وسعاد حسني.

المتهمة رفضت رد الأموال للضحايا

كاد الجنون أن يعصف بالصديقين، توجها بسرعة إلى مالكة الشقة، وتدعى «إلهام»، 46 عاما، ليكتشفا أنهما تعرضا لجريمة نصب مكتملة الأركان، حيث باعت لهما نفس الشقة، وحصلت من كل منهما على ثمنها، ورفضت دفع أموالهما، مرة أخرى أو توفير شقة بديلة لأي منهما.

المتهمة محترفة ارتكاب جرائم الاحتيال

التفاصيل كما وردت في تحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تضمنت إبلاغ المجني عليهما بقيام إحدى السيدات بالنصب والاحتيال عليهما، والاستيلاء على أموالهما من خلال بيعها وحدة سكنية ملكها بإحدى العقارات في منطقة قسم شرطة ثان الإسماعيلية لكل منهما دون علم الآخر، والاستيلاء منهما على ثمنها ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

التحريات: المتهمة تبيع شققا غير مملوكة لها

وكشفت التحريات أن المتهمة محترفة جرائم نصب على المواطنين راغبي تملك وحدات سكنية والاستيلاء على أموالهم وأنها سبق وباعت شققا عديدة لعدد من الأشخاص في وقت واحد، تم ضبط المتهمة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة، وأنها ارتكبت جرائم عديدة مماثلة، كما تبين من خلال التحريات أن عددا من الشقق التى باعتها لم تكن مملوكة لها، وحُرر محضر بالواقعة، وأُحيلت المتهمة إلى النيابة العامة التي تحقق في القضية.