متحدث مبادرة إحلال السيارات: تسليم 150 ميكروباص الأسبوع المقبل

تبدأ وزارة المالية تسليم أولى السيارات الميكروباص، ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات الأسبوع المقبل، وفق ما أعلنه الدكتور طارق عوض، المتحدث الرسمي باسم المبادرة.

عوض: استلام 450 طلب إحلال سيارات ميكروباص حتى الآن

وأوضح عوض لـ«الوطن»، أن الوزارة انتهت من إجراءات نحو 150 سيارة ميكروباص جديدة من ماركتي «كينج لونج» و«زيمكس» لبدء تسليمها بداية من الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن المبادرة تلقت حتى الآن حوالي 450 طلب إحلال لسيارة ميكروباص، جارِ فحص جميع الطلبات المقدمة للإسراع في تسليمهم للمواطنين.

وتابع بأن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، ستسلم 80 سيارة ميكروباص ماركة «كينج لونج» بأسعار تبدأ من 165 ألف جنيه نقدا، كما ستسلم 70 سيارة ماركة «زيمكس» التي يصل سعرها إلى 186 ألف جنيه (مكيفة الهواء) عند السداد بنظام الكاش، بينما يصل سعر السيارة العادية غير المكيفة نحو 171 ألف جنيه نقدا.

تسليم 1800 سيارة ملاكي جديدة قبل نهاية الشهر الحالي

وأشار المتحدث الرسمي باسم المبادرة، إلى أن السيارات الملاكي ضمن المبادرة الرئاسية لإحلال المركبات، من المقرر الانتهاء من تسليم نحو 1800 سيارة جديدة بها، قبل نهاية الشهر الحالي.

وأطلقت وزارة المالية مبادرة لإحلال المركبات المتقادمة بأخرى تعمل بالغاز بعد تكليفات رئاسية لتبدأ التنفيذ في 7 محافظات هي: القليوبية والإسكندرية والسويس وبورسعيد والبحر الأحمر بالإضافة إلى القاهرة والجيزة.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد تم الإعلان مطلع الشهر الحالي عن حزمة من التسهيلات الجديدة لدعم جهود الدولة في التيسير على المواطنين في عمليات إحلال المركبات، تضمنت تسهيلات عند إتمام إجرءات الاستعلام الائتماني لدى البنوك من خلال تخصيص مساحات بالموقع الإلكتروني للمبادرة، لتسجيل بيانات إضافية تتعلق بمحل العمل، فضلا عن إضافة خانات جديدة تشمل السكن الحالي، وصافي الدخل، ورقم الهاتف الأرضي لتقليل المدة الزمنية التي يستغرقها طالب الإحلال في المبادرة.