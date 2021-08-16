«الجامعات الكندية»: المصريون متميزون في الهندسة.. ولدينا تخصصات جديدة

قال الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة، إنهم بدأوا تجربتهم مبكرًا ووجدوا بعض الصعوبات في البداية، موضحًا أن هناك تطور في أعداد الطلاب، ولذلك كان لديهم فرع واحد، وحاليًا ينفذون حاليًا مباني الفرع الثاني، الذي يتضمن أيضا التخصصات الهندسية، مشددًا على أن التخصصات الهندسية في التعليم الكندي متميزة.

تخصصات دراسية جديدة

وأضاف «القاضي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر فضائية «الحياة» مساء اليوم الإثنين، أنهم حاليا لديهم تخصصات جديدة في الهندسة، ودراسات الإعلام الرياضي، والموضة، مشددًا على أنهم يقبلون الطلاب الحاصلين على الحد الأدنى من مجموع الثانوية العامة، ومستوى اللغة الإنجليزية المطلوب هو «مقبول».

وشدد رئيس الجامعات الكندية في العاصمة الإدارية الجديدة، على أن معظم المتميزين في مجال الهندسة في كندا هم مصريين، وهذا أمر يدعو إلى الفخر، لافتًا إلى أن دراسة الموضة في كندا تعتبر واحدة من أفضل 10 دول على مستوى العالم.

برامج تعلم الطلاب المهارات

ولفت إلى أن البرنامج الدراسي ليس بالاسم فقط، ولكن المهم هو التطبيق، وهم يريدون أن يكون كل شيء في الجامعة مبتكرا، ويسعون إلى دعم مسألة المهارات الخاصة والإبداع، ولذلك يخضع الطلبة لاختبارات مهارات.

جامعة هيرتفوردشاير: الطلاب يدرسون بنفس طريقة إنجلترا

من جانبه، قال قال الدكتور علاء عطا، الرئيس الأكاديمي لجامعة هيرتفوردشاير الإنجليزية، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إن الجامعة ليست ضمن الجامعات الأهلية، ولكنها فرع لجامعة أجنبية بمصر، موضحًا أن الطالب يؤدي نفس التمارين والواجبات، مؤكدا أن النتيجة تنتظر موافقة الجامعة الأم في إنجلترا، وتصدر الشهادة منها، وخريج الجامعة يُسمح له بالعمل في إنجلترا كأنه درس هناك.