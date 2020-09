بعد افتتاح الرئيس لها.. تعرف على الجامعات الكندية بالعاصمة الإدارية

شهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، الافتتاح الرسمي للجامعات الكندية في مصر بالعاصمة الإدارية الجديدة كأول نموذج لجامعات تعليمية تستضيف فروع الجامعات الأجنبية لتقديم خدماتها في مصر، وذلك بحضورالدكتور مهندس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وعدد من كبار رجال الدولة.

ومثّل الجامعات الكندية في مصر الدكتور مجدي القاضي، رئيس الجامعات الكندية في مصر، والدكتورة كيم كريتشلي، رئيسة الفرع الأكاديمي لجامعة الأمير إدوارد الكندية بالقاهرة، وممثلون من الطلبة والطالبات الحاليين بالسنة الدراسية الثالثة، وبحضور عمداء وكبار أعضاء هيئة التدريس، والإدارة العليا للجامعة، والأساتذة الأكاديميين، والفريق الإداري.

جاء هذا الافتتاح الرئاسي ليكلل المجهودات المبذولة في هذا الكيان لأكثر من ثلاث سنوات منذ افتتاحه عام 2018 بناء على القانون المصري الصادر بشأن تنظيم عمل فروع الجامعات الأجنبية في مصر.

وحرصت الجامعات الكندية في مصر Universities of Canada in Egypt على تقديم أعلى مستويات التعليم العالي من خلال استضافتها لفرع جامعة الأمير إدوارد بكندا University of Prince Edward Island (UPEI) والتي تقوم بجلب برامجها الدراسية من كندا إلى مصر بنفس معايير جودة التعليم.

ويستعد فرع جامعة الأمير إدوارد بالقاهرة لبدء الدراسة بالسنة الأكاديمية 2020-2021 في آخر سبتمبر الحالي للسنوات الدراسية الثلاث في عدد من البرامج الدراسية، ومواكبة لمتطلبات السوق المحلية، والعالمية مثل هندسة التصميم المستدام، وعلوم الحاسب (ويشمل تخصصات برمجة ألعاب الفيديو، وتحليل البيانات)، وإدارة الأعمال (ويشمل تخصصات في ريادة الأعمال، والتسويق، والمالية، وغيرها)، والآداب (ويشمل تخصصات في الاقتصاد والعلوم السياسية).

جدير بالذكر أن فرع جامعة الأمير إدوارد بالعاصمة الإدارية الجديدة يقدم مجموعة من المنح الدراسية الخاصة بالتفوق الدراسي، والرياضي، والفني، وغيرها.