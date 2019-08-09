20 عاما مرت على إنشاء مدرسة فليوباتير كريستيان كوليدج في كندا، وتعتبر أول مدرسة مصرية اٌنشئت في كندا.

الإعلامي أحمد فايق عرض تقريرا مصورا عن المدرسة، خلال حلقة الخميس من برنامجه "مصر تستطيع"، المذاع عبر فضائية "dmc"، مشبهًا فكرة هذه المدرسة بمدارس الراهبات الموجودة في مصر.

فيبي وصفي، مديرة المدرسة، قالت إن "المدرسة أنشئتها الجالية المصرية القبطية بكندا بإدارة مصرية وطاقم تدريس مصري وكندي"، مشيرة إلى أن 40% من الطلاب يحملون الجنسية المصرية ومن أصول مصرية، والبقية من جنسيات مختلفة.

وأكدت "وصفي"، أن المدرسة أصبحت ذائعة الصيت في كندا، وأصبحت ذات أولوية في قبول الطلاب لدى الجامعات الكندية الكبرى، نظرًا لمستوى التعليم فيها.

سمير قليني، مدرب الـ جيم في المدرسة، قال إن "وظيفته أن يساعد الطلاب ذوي الوزن الزائد على خسارة أوزانهم، وزيادة أوزان الطلاب الذين يعانوا من النحافة بالإضافة إلى تنسيق أجسام الطلاب".