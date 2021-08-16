إعفاء مدير تعليم بني سويف قبل ساعات من إعلان أوائل الثانوية

أعلنت إدارة العلاقات العامة والإعلام بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، منذ قليل، عن صدور قرار الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، بتكليف عمرو شحاتة، مديراً لمديرية التربية والتعليم بالمحافظة، خلفاً لوكيلة المديرية السابقة، سهام يوسف عبد الله، التي تقدمت بطلب إعفائها من المنصب، وذلك قبل ساعات من إعلان نتيجة أوائل الثانوية العامة.

بيان لمديرية التربية والتعليم ببني سويف: قبول استقالة مدير المديرية

وقالت إدارة العلاقات العامة بديوان مديرية التربية والتعليم في بيان مقتضب: «تشكر الأستاذة سهام يوسف، الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على قبول استقالتها، وتهنئ الدكتور عمرو شحاتة، على توليه منصب مدير مديرية التربية والتعليم في بني سويف».

مصادر بتعليم بني سويف: مدير المديرية تقدمت بطلب لوزير التعليم ومحافظ بني سويف لإعفائها من منصبها

وكشفت مصادر بمديرية التربية والتعليم في محافظة بني سويف، في وقت سابق، أن سهام يوسف عبد الله، مدير مديرية التربية والتعليم ببني سويف، تقدمت بطلب إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، الدكتور طارق شوقي، والدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، بطلب إعفائها من منصبها.

وأشارت المصادر إلى وصول فاكس لمديرية التربية والتعليم في بني سويف، يفيد بتكليف عمرو شحاتة، مدير العلاقات العامة بالوزارة السابق ووكيل تعليم الشرقية، بالعمل مديراً عاماً لمديرية التربية والتعليم ببني سويف.

السيرة الذاتية لوكيل تعليم بني سويف الجديد

شغل عمرو شحاتة، وكيل وزارة التربية والتعليم الجديد في بني سويف، عدة مناصب، بينها مدير عام العلاقات العامة والإعلام بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، ومديراً لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة قنا، ثم وكيلاً لمديرية التربية والتعليم والتعليم الفني بسوهاج، ومديراً عاماً بالوسائل التعليمية، التابعة للوزارة.