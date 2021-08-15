محافظ بني سويف يكرم أسرة طالبة توفيت بعد تفوقها بمسابقة دولية

سلم الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم، شهادة تقدير لوالدة طالبة توفيت، وقد حصلت على مركز متقدم في تصفيات مبادرة تحدي القراءة العربي بالتعاون مع دولة الإمارات الشقيقة، في لفتة إنسانية وحرصًا منه على مواساة أسرتها.

«غنيم»: الفقيدة تفوقت ووضعت نفسها ومحافظتها في المقدمة

وحرص المحافظ على تسليم الشهادة ومكافأة الفوز والميدالية لوالدة الفقيدة لمواساة أسرة الطالبة، وتخليدًا وتقديرًا للطالبة لميس يحيى أحمد، ابنة بني سويف التي تفوقت ووضعت نفسها ومحافظتها في المقدمة.

وحضر تكريم الطالبة كل من السكرتير العام اللواء جمال مسعود، وسهام يوسف وكيل وزارة التربية والتعليم ببني سويف، والدكتور ربيع محمد مدير عام الخدمات بمديرية التعليم، وآمال عثمان على وكيلة مدرسة إعدادي، ووالدة الطالبة لميس يحيى.

محافظ بني سويف يعزي أسرة الطالبة

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه لوالدة الطالبة، مؤكدًا أن ابنة بني سويف المتفوقة ستكون نبراسًا لأبناء المحافظة المتفوقين، ونموذجًا يُحتذى به في التفوق والثقافة والعلم، ووجه بإطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة، لتخليد اسمها وتكون قدوة لباقي طلاب المدرسة لمواصلة التفوق وطلب العلم.

من جانبها، أشادت والدة الطفلة بحرص المحافظ على مواساتها، ورفع قدر ابنتها في بني سويف، مؤكدًا أن هذه اللفتة الطيبة من محافظ الإقليم تعتبر بالنسبة لها تكريمًا لابنتها ولأسرتها بالكامل، وأن حضورها اليوم جعلها تشعر بالفخر بابنتها التي كانت بالنسبة لها ليست ابنة فقط ، وإنما كانت تمثل لها الأمل والطموح.

محافظ بني سويف يستمع لوالدة الطالبة لميس يحيى

واستمع المحافظ لوالدة الأسرة في بعض المواقف التي جمعت الأم بابنتها، حيث قالت إن «لميس» كانت متفوقة في دراستها، ومفعمة بالأمل في المستقبل، وأشارت إلى آخر الكلمات التي كتبتها ابنتها لها تعليقًا على قطعة إملاء كتبتها بخطها الجميل الذي كان ينال ثناء الجميع.

إطلاق اسم الطالبة لميس يحيى على مكتبة مدرستها

من ناحيتها، أكدت وكيلة الوزارة سهام يوسف، أنه سيتم من اليوم إطلاق اسم الطالبة على مكتبة المدرسة تنفيذًا لتوجيهات المحافظ، لاسيما أن الطالبة كان مشهوداً لها بالتفوق الدراسي، وحب الإطلاع والثقافة، وهي التي حصلت على مركز متقدم في التصفيات النهائية المؤهلة للمشاركة في دولة الإمارات.