شيما الحاج من «السيدة زينب» لـ«ميني بار»: إجازة الصيف في البلاتوه

تعيش الفنانة شيما الحاج، حالة من النشاط الفني في الوقت الحالي، ما بين السينما والتليفزيون، إذ تعاقدت مؤخرًا على المُشاركة في فيلم «ميني بار» وكذلك مسلسل «السيدة زينب» للمخرج محمد النقلي.

وكشفت شيما الحاج لـ«الوطن»، تفاصيل مشاركتها في فيلم «ميني بار»، قائلة إنها تُجسد شخصية «ويتر» في الفيلم بصحبة منة فضالي، قائلة: «الفيلم لايت كوميدي، وممكن تعتبروني ضيفة شرف».

شيما الحاج: ظهوري كضيف شرف أمر لا يزعجني

وأوضحت أنها ما زالت تواصل تصوير المشاهد المتبقية حاليًا، ومن المُقرر الانتهاء منه بشكل كامل خلال الأيام المقبلة، معربة عن سعادتها البالغة لتعاونها مع عدد كبير من الفنانين منهم صلاح عبد الله، ونضال الشافعي، ومدحت تيخا، وطاهر أبو ليلة وأوتاكا وغيرهم.

وأكدت أنها لم تنزعج من مُشاركتها في فيلم «ميني بار» كضيفة شرف، قائلة: «المشروع فيه ضيوف شرف كتير.. ولما كلموني مترددتش لأن الفيلم قصته حلوة».

وأضافت أن هناك مشاهد كوميدية تجمعها بالفنانين صلاح عبد الله، ونضال الشافعي ومنة فضالي، قائلة: «يارب الفيلم يعجب الجمهور لما يتفرجوا عليه.. خصوصا إن أجواء التصوير كانت جيدة للغاية وكانت بيننا روح جميلة في الكواليس».

شيما الحاج تتحدث عن مشاركتها في السيدة زينب

وفي سياق متصل، كشفت شيما الحاج، عن مشاركتها في مسلسل «السيدة زينب» مع المخرج محمد النقلي، معربة عن سعادتها لتعاونها مع الفنانة سوسن بدر في هذا العمل الجديد.

وتعتبر أن تعاونها مع المخرج محمد النقلي للعام الثاني على التوالي، بعد مسلسل «سكن بنات»، قائلة: «وشه حلو عليا.. وربنا كرمني معاه في الشغل».

وقالت إن هناك مشروعا سينمائيا جديداً، ومن المُقرر البدء في تصويره خلال الأيام القليلة المقبلة، رافضة الإفصاح عن ملامح الفيلم حتى الآن، لافتة إلى حرصها الدائم على اختيار أعمالها الفنية بمعايير شديدة «مش هشارك في عمل إلا لما أكون راضية عنه تماما».