شيما الحاج تقبل صلاح عبدالله بعد أزمته الصحية الأخيرة: «نورت الدنيا»

نشرت الفنانة شيما الحاج صورة تجمعها بالفنان صلاح عبدالله وهي تقبله بعد تعافيه من الأزمة الصحية الأخيرة، وذلك عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، في كواليس فيلم «ميني بار».

وقالت شيما الحاج، في تدوينة عبر حسابها على «فيس بوك»: «ربنا يديك الصحة يا أجمل عم صلاح في الدنيا كلها ويخليك لينا، نورت الدنيا بوجودك يا ملك الإفيهات والضحك».

تفاصيل الأزمة الصحية لصلاح عبدالله

وتعرض الفنان صلاح عبدالله، الأسبوع الماضي، إلى أزمة قلبية مفاجئة الأسبوع الماضي تطلبت نقله إلى المستشفى بشكل عاجل لإجراء عملية «قسطرة» وتركيب 3 دعامات في القلب، وفقًا لما أعلنته ابنته الإعلامية دينا صلاح عبدالله لتطمئن محبيه، حيث قالت عبر حسابها على «فيس بوك»: «بابا حس بألم في الصدر وعلى طول رحنا المستشفى، واللي حصل أزمة قلبية استدعت قسطرة في القلب وتركيب دعامة، والحالة استقرت ألف حمد و شكر على كرم ربنا الكبير».

وخلال فترة مرضه، تلقى صلاح عبدالله مكالمات هاتفية عديد من النجوم للاطمئنان على صحته، من بينهم منى زكي ومحمد هنيدي، ونشر تدوينة عبر حسابه على «تويتر»، قائلًا: «من كُتر الاتصالات والرسائل أثناء الأزمة الصحية الصعبة اللي عشتها من أسبوع واللي بناتي كانوا بيوصلوهالي على طول، لقيتني بعد ما فُقت بسألهم عن أسماء معينة سألوا ولا لأ ولكن ولله الحمد أدركت الخطأ بسرعة وبطلت أسأل ولذلك أقول لكم وعن طريقكم، ألف شكر لكل من سأل وأتصل وألف عذر وعذر لكل من لم يفعل».

وبعد أيام من الأزمة، عاد صلاح عبدالله إلى لوكيشن تصوير فيلم «ميني بار»، ونشرت وقتها الفنانة منة فضالي صورة تجمعها بالفنان الكبير، قائلة: «عم صلاح أحلى حاجة في الدنيا كلها، منور الدنيا يا أحلى صاصا ومنور اللوكيشن».