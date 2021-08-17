«اتحاد الصناعات» يكشف حقيقة تحريك أسعار القهوة

تواصل أسعار البن ارتفاعها عالميا، وسط استمرار أزمة سلاسل التوريد، الناتجة عن انتشار فيروس كورونا في الأسواق، وتأثير موجة الجفاف على البرازيل، التي تعد المنتج الأكبر في العالم.

ارتفاع الأسعار بنسبة 65% خلال 3 شهور

وكشف التقرير الشهري لأسعار السلع الاستراتيجية، الصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، تسجيل أسعار البن ارتفاعا بنسبة 65% خلال الفترة من مايو حتى يوليو الماضي، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

كيلو البن العربي يقترب من 5 دولارات

وقال التقرير إن أسعار البن العربي سجلت 3.8 دولارا لكل كيلو، ثم ارتفعت إلى 4.06 دولارا في يونيو، ثم 4.47 دولارا في يوليو الماضي، وكشف التقرير عن استمرار الاتجاه الصعودي للأسعار في سبتمبر المقبل، وفقا للتعاقدات الآجلة ليصل السعر إلى 4.77 دولار لكل كيلو.

وشهدت البرازيل موجة جفاف أدت إلى تراجع الإنتاج، ونقص المعروض العالمي، وسط توقعات بأن تمتد الأزمة إلى سلاسل القهوة الكبرى مثل «كوستا كافية» و«ستاربكس»، وشركات متخصصة مثل «نسكافيه».

وكانت وكالة «بلومبرج» ذكرت في وقت سابق، أن أسعار حبوب القهوة الفاخرة شهدت ارتفاعا بما يزيد على 30% خلال الأسبوع الماضي. وأفادت الوكالة بأن تلك الأسعار تعد الأعلى منذ نحو 7 سنوات، حينما ارتفعت العقود الآجلة للبن بما نسبته 14%، لتسجل أعلى مستوى منذ أكتوبر 2014.

في المقابل، أظهر التقرير تراجعا في أسعار الشاي عالميا، حيث أوضح أن معدل الانخفاض في الأسعار بلغ 16%، خلال الفترة من مايو حتى نهاية يوليو، مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وبحسب التقرير فقد سجل سعر كيلو الشاي 2.72 دولار في مايو، ثم تراجع في يونيو بنسبة طفيفة، مسجلا 2.71 دولار، وإلى 2.66 دولارا للكيلو في يوليو.

ارتفاع بنسبة 3.6% في أسعار الكاكاو

فيما أظهر التقرير ارتفاعا بنسبة 3.6% في أسعار الكاكاو، حيث سجل سعر الكيلو 2.42 دولار في مايو، ثم انخفض إلى 2.36 دولار في يونيو، وإلى 2.33 دولار في يوليو، في حين تشير توقعات الأسعار إلى الاتجاه الصعودي في سبتمبر، ليرتفع السعر إلى 2.46 دولار للكيلو.