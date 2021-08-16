بايدن: أقف مباشرة وراء قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إنه يقف مباشرة وراء قرار انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان، إذ كان ضد قانون استمرار القوات الأمريكية في تلك الدولة، حينما كان نائبًا لرئيس الولايات المتحدة الأمريكية في السنوات الماضية، وحين أصبح رئيسًا، أراد أن يركز على التحديات التي تواجهها واشنطن اليوم في 2021، وليس على التحديات السابقة.

التهديد الإرهابي في الفترة الحالية لم يقتصر على تنظيم القاعدة في أفغانستان

وأضاف «بايدن»، خلال مؤتمر صحفي عرضته شاشة «سكاي نيوز عربية»، أن التهديد الإرهابي في الفترة الحالية لم يقتصر على تنظيم القاعدة في أفغانستان أو طالبان، بل في مناطق مختلفة، فهناك مجموعة الشباب في الصومال، وحركة النصرة في سوريا، وتنظيم داعش الإرهابي حاول إنشاء إمارة في سوريا والعراق، فضلًا عن مشروعات إرهابية فرعية في إفريقيا وآسيا.

انسحاب القوات الأمريكية من أفغانستان كان ضروريا

وتابع: «نعرف أننا خصصنا موارد لمنع هذه الحركات الإرهابية، وعملنا على مكافحة الإرهاب في دول عديدة، لكن الإنسحاب من أفغانستان كان أمر ضروري، حيث لا نملك أي وجود عسكرية دائم، لقد طورنا لجنة لمكافحة الإرهاب ستسمح لنا بالتركيز مباشرة على التحديات التي ستواجه الولايات المتحدة والمنطقة من أفغانستان ووقتها سيتم التصرف بسرعة وبحذر».

وكانت حركة «طالبان»، سيطرت على العاصمة الأفغانية «كابول»، وخروج الرئيس الأفغاني خارج البلاد.