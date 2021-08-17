«التعليم العالي»: ارتفاع عدد الراغبين في الالتحاق بالجامعات الأهلية

قال الدكتور عادل عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، إن عدد الطلبة المنضمين إلى الجامعات الأهلية، ارتفع عن العام السابق، لعدة أسباب أولها دخول جامعات جديدة للخدمة مثل جامعة المصنورة، والسبب الثاني تفعيل بعض البرامج الدراسية في هذه الجامعات، إضافة إلى الشراكات مع الجامعات الدولية، وأيضًا تجربة طلاب العام الماضي الذين قدموا خبرتهم لأصدقائهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

تجربة جديدة

وأضاف «عبدالغفار»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «المواجهة» المذاع على قناة «Extra News» الفضائية، الاثنين، أن الطلاب يعيشون تجربة جديدة في الجامعات الأهلية، منذ نشأة هذه الجامعات، ولوائحها تنص على أن دخول الطالب إليها يحتاج إلى اختبار إلكتروني، ولذلك بدأت الوزارة في تعريف الطلاب تفاصيل الاختبار، وكيفية أدائه، وتوعيته حول الأنواع المختلفة لهذا الاختبار، مثل الاختبارات المتعلقة بالهندسة أو غيرها من التخصصات.

وتابع المتحدث باسم وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أنهم جمعوا كل الأسئلة التي يثيرها الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعي، وأجابوا عليها من مسؤولي الجامعات، وروجعت الإجابات، وأتيحت على الموقع الإلكتروني للتعليم العالي، والصفحات الرسمية على «السوشيال ميديا»، ومواقع الجامعات الأهلية الأربعة، ليطلع عليها الطالب في أي وقت، لتسهيل التحاقه بالجامعات الأهلية التي يرغب فيها.

أهم أسئلة الطلبة

وأوضح أنه من أهم الأسئلة التي يسألها الطلاب هو مدى إمكانية الالتحاق بأكثر من اختبار إلكتروني في قطاعات مختلفة أم لا، والإجابة كانت أنه يمكن بالفعل للطالب أداء اختبار في أكثر من قطاع، كما سألوا أيضًا على أماكن إجراء الاختبارات الإلكترونية، والوزارة أوضحت لهم أن المكان المناسب هو أقرب مكان لمنزله.

وأشار إلى أن بعض الطلبة الذين يعيشون خارج مصر سألوا على إمكانية الامتحان «أونلاين»، ومدى إمكانية مراجعة الرغبات، وكشفت الوزارة لهم أنه يمكن أداء الامتحان أونلاين، كما يمكن أيضًا تعديل الرغبات حتى نهاية الوقت المسموح به لتقديم الرغبات، مؤكدًا أنهم يرصدون كل الأسئلة التي يطرحها الطلبة ويجيبون عليها.