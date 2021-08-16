«التعليم العالي»: 10% نسبة زيادات مصروفات المعاهد الخاصة

قال السيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالي و البحث العلمي و المشرف على التنسيق و رئيس قطاع المعاهد، إن الوزارة منحت المعاهد العليا الخاصة و الحكومية حق زيادة المصروفات الدراسية للفرق المختلفة بنسبة 10% من قيمة المصروفات للعام الماضي، موضحة أنه جرى التشديد على الالتزام بجميع القرارات الصادرة من قبل المجلس الأعلى للجامعات الحكومية برئاسة الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي و المجلس الأعلى للجامعات الحكومية.

المعاهد الخاصة: 2000 جنيه حد أقصى لزيادة المصروفات

وأوضحت مصادر بمجلس شئون المعاهد العالية الخاصة، أن نسبة الزيادات لمصروفات المعاهد العليا كالآتي ، 5 % للسنوات القدامى، و 10% بالنسبة لطلاب السنة الأولى بحد أدنى 1500% جنيه، و حد أقصى 2000 جنيه، موضحًا أن الزيادات تأتي في إطار الخدمة التعليمية الجيدة للطلاب، واستمراية تقديم الخدمات التعليمية المتميزة، مؤكدًا أن الوزارة تراقب عن كثب القرارات و تنفيذها وعدم مخالفتها.

و أشارت المصادر إلى أن قرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية تجب عن كل المجالس الفرعية، و تسري على جميعها والتي منها المعاهد العليا الخاصة، مؤكدًا أن الدراسة ستستكمل العام المقبل وفقًا لنمط التعليم الهجين الذي يدمج بين نظامي التعليم التقليدي و التعليم عن بعد، و بما يتماشى مع تطبيق نظام الساعات المعتمدة.

و تواصل المعاهد الاستعداد للعام الدراسي الجديد 2021-2022، المقرر أن ينطلق 9 أكتوبر المقبل وفقًا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات الحكومية، موجهًا بضرورة السرعة في قيام كل معهد بعمل تصور كامل وذلك حول سير الدراسة للعام الدراسي الجديد 2021-2022، في ظل جائحة فيروس كورونا.

وتواصل الجامعات أيضا، تحديث لوائحها الدراسية و العمل على تطوير البرامج الدراسية للارتقاء بمستوى التعليم، و ذلك في ظل الاستعدادت لتطبيق نظام الدراسة بالساعات المعتمدة، والعمل على تعديل أساليب الدراسة، و كذلك تطوير البرامج و تقييم والتزام المعاهد المختلفة بأداء دورها المنوط للطلاب.