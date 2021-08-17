سفير الهند لدى أفغانستان يغادر العاصمة الأفغانية «كابول»

أعلنت وزارة الخارجية الهندية، أن مسؤولون في سفارة نيودلهي بينهم السفيرغادروا العاصمة الأفغانية «كابول»، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وكان مسؤول أمني غربي، قال في وقت سابق، إن الرحلات الجوية العسكرية بدأت في الإقلاع من «مطار كابول» في أفغانستان، مضيفا إن مدرج المطار أصبح خاليا من الحشود وكثير من المدنيين عادوا إلى بيوتهم، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وتوقف مطار كابول عن العمل منذ عصر أمس الاثنين، بسبب حالة الفوضى التي نجمت عن اكتظاظ مدارجه بآلاف الأفغان الذين حاولوا الفرار من بلدهم، بعد سقوطه في أيدي حركة «طالبان»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

الميجور جنرال هانك تايلور: طائرة «سي 17» تقل أفرادا من مشاة البحرية هبطت في المطار

وكانت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، قالت في وقت سابق، إن المطار عاد إلى للعمل، وأوضح المسؤول في هيئة الأركان المشتركة الامريكية، الميجور جنرال هانك تايلور، إن طائرة «سي 17»، هبطت، وكانت تقل أفرادا من مشاة البحرية، ومن المتوقع أن تهبط طائرة أخرى.

وسيطرت حركة «طالبان»، أمس الأول الأحد، على العاصمة الأفغانية «كابول»، بعد 20 عامًا من الإطاحة بها من السلطة، فيما قال مسؤولون في الحركة، أمس الاثنين، إنهم لم يتلقوا أي تقارير عن أي اشتباكات بمختلف أنحاء البلاد.

وكان الرئيس الأمريكي جو بايدن،، أقر أمس الاثنين، بأن الحكومة الأفغانية انهارت بشكل أسرع من المتوقع، وقال المسؤول الأمريكي في خطاب، أمس الاثنين: «تعهدت دائماً للشعب الأمريكي أن أكون صريحاً معه. الحقيقة هي أن هذا حدث أسرع بكثير من تقديراتنا»، في إشارة إلى انهيار الحكومة الأفغانية.

وأضاف بايدن، «أعطيناهم كل فرصة لتقرير مستقبلهم. لا يمكننا إعطاؤهم الإرادة للقتال من أجل مستقبلهم».