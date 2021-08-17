حالة من القلق والتوتر الشديد، يعيشها أولياء أمور وطلاب الثانوية العامة، في الساعات القليلة التي تسبق إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، خلال المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، في تمام الواحدة ظهرا، حيث يشهد إعلان مؤشرات النجاح، وإعلان أسماء الأوائل، ومن ثم يتمكن طلاب الثانوية العامة من الحصول على النتيجة، عبر الرابط الذي خصصته وزارة التربية والتعليم، للاطلاع على النتيجة، عقب نحو 3 ساعات من انتهاء المؤتمر الصحفى.

نتيجة الثانوية العامة 2021

ويتيح الرابط التى خصصته وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الإطلاع على نتيجة الطلاب بالمجموع الكلي ودرجاتهم في كل مادة، بالإضافة إلى ترتيبهم على مستوى الدفعة كاملة.

ويبحث عدد كبير من طلاب وطالبات الثانوية العامة 2021، عن خطوات الإستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس، عبر محرك البحث العالمى "جوجل"، كى يكونوا على أتم الإستعداد فى الحصول على نتيجة الثانوية العامة فور الإعلان عنها.

وترصد السطور التالية، خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس.

خطوات الاستعلام عن نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس

1- على الطالب الراغب في الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021 برقم الجلوس عبر «الوطن»، زيارة هذا الرابط.

2- يكتب الطالب رقم الجلوس الخاص به بطريقة صحيحة ومباشرة.

3- كتابة الاسم رباعيا.

4- اختيار المحافظة التي يسكن بها الطالب.

5- اختيار الشعبة سواء علمي علوم أو علمي رياضة أو شعبة الأدبي.

6- كتابة البريد الإلكتروني الخاص بالطالب.

7- كتابة رقم التليفون الشخصي.

ووفقا لبعض مؤشرات نتيجة الثانوية العامة 2021، التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، تفوقت الطالبات على الطلاب في الشعبتين العلمية والأدبية، كما أنّ نتيجة الثانوية العامة 2021، ستظهر بصورة مختلفة، وستكون بشكل أكثر توضيحا للطلاب، إضافة إلى كون نتيجة الثانوية العامة هذا العام، مطمئنة جدا ولا يوجد أي تخوفات منها.