من الامتحان للنتيجة.. التسريب يلاحق الثانوية العامة و«التعليم» تتصدى

واقعة تسريب جديدة شهدتها الثانوية العامة في اللحظات الأخيرة، قبل إعلان نتيجة الامتحانات، لكن هذه المرة ليست لورقة أسئلة الامتحان، بل درجات مجموع النتيجة، حيث أعلن الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عبر حسابه الرسمي على «فيس بوك»، حجب نتيجة الثانوية العامة لنجلي عضو مجلس النواب عن دائرة مركز أبو كبير بالشرقية، بعد تسريبها ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي، قبل إعلان النتيجة.

وأكد «شوقي» في بيانه، أنّه جرى تحويل الأمر إلى الشؤون القانونية في الوزارة، وعمل تحقيق موسع في الواقعة.

تسريبات امتحانات الثانوية العامة

لم تكن واقعة تسريب نتيجة الثانوية العامة الوحيدة خلال العام الدراسي الحالي، حيث بدأت الوقائع مبكرًا ومنذ اليوم الأول في امتحان اللغة العربية للشهادة الثانوية بالشعبة العلمية، من خلال نشر أحد الطلاب داخل لجنة بالغربية صورة لورقة الأسئلة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك قبل أن ترصد «التعليم» الواقعة سريعًا، واتخذت حيالها الإجراءات القانونية اللازمة.

وكان الدكتور طارق شوقي، وجّه بالتحقيق مع أعضاء لجنة التسريب بالغربية، ومع الطالب الذي نشر صورة ورقة الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنّهم سيتلقون أقصى عقوبات، وفقًا لقانون الغش الجديد.

«التعليم» تتصدى لمحاولات صفحات الغش

وتكرر الأمر ذاته في امتحان اللغة العربية لشعبة الأدبي، حيث جرى تداول ورقة أسئلة الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، تويتر، واتساب، وتليجرام»، وأكدت الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، أنّ الصورة المتداولة هي نفس ورق الامتحان الذي أداه الطلاب، وأنّه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتسببين في ذلك.

واستمر التسريب في امتحانات الثانوية العامة بامتحان مادة الكيمياء، الذي نشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد دقائق من بدء الامتحان، وهو ما أكدته الغرفة المركزية لوزارة التربية والتعليم، مع تأكيد اتباع الطلاب المتسببين في ذلك، وتقديمهم للعقوبة القانونية.

ولم تسلم ورقة امتحان الفلسفة للشعبة الأدبية من تسريب صفحات الغش لها، وجرى تصوير ورقة الأسئلة، ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك، وتليجرام»، والأمر ذاته مع امتحان مادة علم النفس والاجتماع بالغربية، حيث جرى ضبط الطالبة المتسبب في تسريبه باستخدام قلم كاميرا.

كما جرى ضبط طالب متسبب في تسريب ورقة متحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة الشعبة الأدبية، بتصويرها ونشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي وصفحات الغش على «تليجرام»، وذلك بعد 20 دقيقة من بدء الامتحان.

وينتظر الطلاب إعلان نتيجة الثانوية العامة، اليوم الثلاثاء، في مؤتمر صحفي يعقده الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.