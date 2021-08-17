استطلاع يكشف ارتباط المصريين ببلادهم: نرفض الهجرة لو توفرت لنا الفرصة

كشف استطلاع رأي حكومي حديث، وجود ارتباط قوي بين المواطنين المصريين والمصريات بالوطن، وذلك إذ أكد أغلبية عينة ممثلة عن المجتمع المصري رفضهم للهجرة إلى خارج البلاد بصورة دائمة.

يأتي ذلك ضمن استطلاعات الرأي الحكومية التي يجريها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، بشأن القضايا محل الاهتمام لدى القيادة السياسية ومتخذي القرار، والموضوعات التي تُعتبر مؤشراً على ملفات متنوعة.

83% من المصريين يرفضون الهجرة بصورة دائمة للخارج

وأجاب نحو 83% من المصريين برفضهم التام للهجرة أو السفر إلى خارج البلاد بصورة دائمة لدى سؤالهم: «لو عندك فرصة للهجرة الدائمة خارج مصر.. تحب تهاجر؟»، وذلك خلال أحدث استطلاعات الرأي العام التي أجراها «مركز المعلومات» في هذا الصدد خلال شهر يوليو الماضي.

أعلى نسبة لرفض الهجرة للخارج سجلت في ديسمبر 2011 وديسمبر 2013

وأظهرت إحصائيات «مركز المعلومات»، أنَّ أغلبية المصريين يرفضون دائماً ترك وطنهم الأم والهجرة للخارج حتى لو توفرت الظروف لذلك، حيث تراوحت نسب الرافضين لهذا الأمر ما بين 79% كأقل قيمة رصدت خلال العامين الماضيين، وكان خلال شهر ديسمبر 2015، وأعلى قيمة للرفض سجلت وكانت 88% خلال شهري ديسمبر 2011 وديسمبر 2013.

وعن باقي النسبة الموجودة في المجتمع المصري؛ فقالت نشرة صادرة عن «مركز المعلومات» اليوم، إن «النسبة المُكملة»، هي من لم يستطيعوا تحديد موقفهم إذا كانوا سيسافرون للهجرة للخارج إذا ما سمحت الظروف من عدمه، ونسبة أخرى لمن أشاروا إلى استعدادهم للهجرة ولكن بشروط.

13% مستعدون للهجرة.. و4% مستعدون «بشروط»

وأوضح «معلومات الوزراء»، في استطلاعه، أنَّ نسبة المستعدين للهجرة إلى خارج البلاد في شروط، لم تتعدى الـ4% خلال استطلاعات الرأي العام الصادرة عن المركز، سواء الاستطلاع الذي جرى نهاية الشهر المنصرم، أو ما سبقها من «استطلاعات».

وعن نسبة المستعدين للهجرة إلى الخارج؛ فأظهر استطلاع الرأي أن نسبتهم نحو 13% من المجتمع المصري.

يُذكر أنَّ استطلاعات الرأي العام التي يجريها «معلومات الوزراء» تستهدف المصريين الأكبر من 18 عاماً.