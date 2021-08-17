بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021.. كليات وجامعات الإسماعيلية

مع ظهور نتيجة الثانوية العامة يبحث الطلاب عن تنسيق الجامعات أملا في الالتحاق بكلية في نفس نطاق الجغرافي بنفس محافظته.

كليات جامعة قناة السويس الشعبة العلمية

وتعتبر جامعة قناة السويس هي الجامعة الحكومية الكبرى داخل محافظة الإسماعيلية والتي يتوافر بها عدد كبير من الكليات المختلفة.

ويتوفر بالجامعة لخريجي الثانوية العامة كليات «الطب البشري والطب البيطري والأسنان والعلاج الطبيعي والصيدلة والتمريض والعلوم والزراعة والهندسة والحاسبات والمعلومات والكلية الصينية التطبيقية».

كليات جامعة قناة السويس الشعبة الأدبية

كما تضم جامعة قناة السويس عددا من الكليات التي تناسب الشعبة الأدبية منها كليات: «الألسن والتربية والتجارة والآداب والعلوم الإنسانية والتربية الرياضية وكلية السياحة والفنادق».

معاهد جامعة قناة السويس

وتوفر جامعة قناة السويس لطلاب الثانوية ثلاث معاهد، هي «معهد الاستزراع السمكي ومعهد البيتوكنولوجي ومعهد الأفرو أسيوي»، وتتميز معاهد جامعة قناة السويس عن باقي المعاهد بتخصصها في مجال محدد واعتمادها بشكل كبير علي التكنولوجيا الحالية في كل مجال دراسي.

تصنيف جامعة قناة السويس

ويعمل بجامعة قناة السويس 3356 عضوا بهيئة التدريس و2419 إداريا وتستوعب الجامعة وفقا لإحصائية عام 2020 34 ألف 582 طالبا وطالبة تخرج من بينهم 7276 طالب العام الماضي.

وتعتبر جامعة قناة السويس من الجامعات المصرية المصنفة عالميا ومن بينها كلية الطب حيث أعلن الدكتور أحمد زكى رئيس جامعة قناة السويس عن حصول الجامعة على المركز 112 عالمياً، والمركز الثالث على مستوى مصر بعد جامعة المنصورة وجامعة أسوان وذلك وفق ما أعلنه التصنيف الإنجليزى Times Higher Education الصادر في مارس 2021.