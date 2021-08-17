الجيزة: الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه من شارع جامعة الدول العربية

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، حدوث تسريب بخط مياه قطر 600 مم، تقاطع شارع جامعة الدول العربية مع شارع السوادان، أسفل محور الملك سلمان، يؤثر بانقطاع المياه عن الدقي والعجوزة والكيت كات وبعض أجزاء من جامعة الدول وشارع السودان.

الدفع بـ13 سيارة لشفط المياه بشارع جامعة الدول العربية

وأوضحت الشركة أنه جرى الدفع بـ13 سيارة شفط مياه، وجار سحب المياه بالكامل، للبدء في أعمال الحفر والإصلاح، وذلك بوجود معدات وفريق من مهندسي وفنيي الشركة بالموقع.

وأعربت الشركة عن أسفها نظرا لهذا العطل الخارج عن إرادتها، وتبذل قصارى جهدها في سبيل إنهاء أعمال الإصلاح في أقل فترة زمنية ممكنة.

توفير سيارات مياه صالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة

وانتقل المهندس منصور بدوي رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالجيزة، إلى الموقع، لمباشرة أعمال الإصلاح، وفريق المتابعة والصيانة.

وتقوم الشركة بتوفير سيارات محملة بالمياه النقية الصالحة للشرب للتحرك في الأماكن المتأثرة، وفي حالة طلبها يجب الاتصال بالخط الساخن 125 من أي تليفون أرضي.

عابدين: نسعى دائما لفتح قنوات إتصال جديدة مع المواطنين

من جانبه أكد وليد عابدين المتحدث الإعلامي للشركة، أن الشركة تسعى دائماً لفتح قنوات اتصال جديدة مع المواطنين، مشيراً إلى أن الشركة يسعدها تلقي شكاوى المواطنين على مدار الساعة من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 من التليفون الأرضي، ومراكز خدمة العملاء بنطاق محافظة الجيزة، والموقع الإلكتروني للشركة: gcww.com.eg

بالإضافة إلى تطبيق الهاتف المحمول «125»، وخدمة واتس آب عبر الرقم 01221799777، كما يمكن للمواطنين متابعة أخبار الشركة عبر نافذة الشركة الإعلامية الرسمية التي يمكن متابعتها عن طريق الرابط التالي: https://www.facebook.com/GizaCWW/

جدير بالذكر أن الشركة تسعى لمواكبة التطورات التكنولوجية الحديثة وتطبيق سياسة التحول الرقمي التي تنتهجها الدولة بما يتيح تسهيل تقديم الخدمات المقدمة لما يزيد عن 9 ملايين مواطن بمحافظة الجيزة.