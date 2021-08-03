«محافظ دمياط» تبحث مع رئيس شركة مياه الشرب سبل تحسين الخدمات

التقت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط،بالمهندس شاكر أبو العيلة رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بدمياط، اليوم الثلاثاء لتهنئته بمهام عمله الجديد، وبحثت المحافظ مع رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف عددا من الملفات، كما تابعت الموقف التنفيذى الحالي لعدد من المشروعات والأعمال الجاري تنفيذها خلال الفترة الحالية.

وأكدت محافظ دمياط أهمية التنسيق المستمر وتكاتف الجهود بين الشركة وكافة الأجهزة التنفيذية، لتحقيق التكامل بما يساهم فى تعزيز وتحسين كافة الخدمات وإتمام جميع المشروعات طبقاً للمعايير والاشتراطات المقررة.

وكانت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، أجرت زيارة تفقدية إلى موقع مشروع تطوير عواصم المحافظات الذى يجرى تنفيذه بمدينة رأس البر من خلال صندوق التنمية الحضرية و بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ضمن المشروع القومى الذى تنفذه الدولة بمحافظات الجمهورية وفقاً لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية لخلق مجتمعات عمرانية جديدة تتضمن كافة المرافق والخدمات.

واستمعت «المحافظ»، لشرح تفصيلي عن المشروع والذي يتضمن قطعتي أرض بمساحة 60 فدانا و 72 فدانا، حيث تشمل القطعة الأولى 96 عمارة سكن لكل المصريين بمساحة 130 مترا للوحدة وسكن استثماري بمساحات 130 و 160 م بالإضافة إلى إنشاء منطقة خدمية تضم مسجد ووحدة صحية وسوق حضارى بنسبة تنفيذ بلغت 22٪.

و اطلعت «المحافظ»، على خطة إنشاء شبكة للطرق بالموقع كما تابعت الموقف التنفيذي للمشروع والذي يهدف إلى فتح محاور جديدة تكون بمثابة بوابة رئيسية لتطوير المنطقة المحيطة بالمشروع بشكل كامل مما يساهم فى تعزيز الاستفادة من الأراضي غير المستغلة و توفير وحدات سكنية لكل الفئات فضلاً عن توفير فرص عمل لأبناء المحافظة.