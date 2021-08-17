اليوم.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس حصريا على الوطن

تتاح نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الاول بالاسم ورقم الجلوس حصريا على «الوطن»، اليوم الثلاثاء، عقب انتهاء مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، المقرر أن يعلن في النتيجة رسميا، وأسماء الأوائل.

اليوم.. مؤتمر صحفي لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

وينتظر جميع طلاب الثانوية العامة بفارغ الصبر، انتهاء المؤتمر الصحفي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الذي يعقد بعد ساعات قليلة في تمام الساعة 1 ظهرا، حتى يتمكنوا من معرفة نتيجة الثانوية العامة 2021، حيث يحضر المؤتمر، الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رفقة الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

حصريا على الوطن.. نتيجة الثانوية العامة 2021 الدور الأول بالاسم ورقم الجلوس «رابط»

ويُتيح «الوطن» لطلاب الثانوية العامة بشعبتيها العلمية والأدبية، التعرف على النتيجة من خلال رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، وليس على الطالب إلا تسجيل البيانات المطلوبة مثل اسم الطالب «رباعيًا» ورقم الجلوس، وتحديد المحافظة والشعبة، وإدخال رقم الهاتف والبريد الإلكتروني.

تطبيقات جديدة على أجهزة التابلت مع طلاب الثانوية العامة

وفي سياق متصل، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فعّلت العديد من التطبيقات الجديدة على أجهزة التابلت التي يمتلكها طلاب الثانوية العامة، تحت اسم «موقع الوزارة النتيجة»، و«نتيجة الثانوية العامة»، ويأتي ذلك قبل إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 ظهر اليوم الثلاثاء من خلال مؤتمر صحفي لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني.

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات سابقة لـ«الوطن»، إنّه جرى بالفعل فتح تطبيقين على أجهزة التابلت مع طلاب الثانوية العامة، لمساعدة الطلاب في التعرف على نتيجة الثانوية العامة 2021، والتي سيتم إعلانها اليوم في المؤتمر الصحفي.