«التموين» تحذر من شراء الفراخ المجمدة بدون تاريخ الصلاحية

حذرت وزارة التموين والتجارة الداخلية، المواطنين من شراء الدواجن المجمدة غير المدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية، والتي تنتشر في محال اللحوم المجمدة في الأسواق.

وشددت الوزارة على أهمية أن يجري التأكد عند شراء الدواجن المجمدة من تغليفها بالمادة البلاستيكية الشفافة، مع ضرورة أن يكون موجود على كيس التغليف ورقة لاصقة «استيكر» مدون عليها تاريخ الإنتاج والصلاحية.

«التموين» تشن حملات مفاجئة على مجازر الدواجن

من جانبه، شنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، في وقت متأخر من مساء أمس الاثنين، حملة تفتيشية مفاجئة على عدد من مجازر الدواجن، برئاسة عبد المنعم خليل رئيس قطاع التجارة الداخلية بالوزارة وعدد من المفتشين وحاملي الضبطية القضائية.

وأسفرت نتائج الحملة عن ضبط مجزر دواجن مخالف للمواصفات القياسية، حيث تم ضبط كمية من الدواجن المذبوحة والمغلفة في شفاف بلاستيك غير مدون عليه أي بيانات خاصة بتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية، وذلك قبل قيام المجزر بتوزيعها في الأسواق، فضلا عن كميات هائلة من الدواجن المذبوحة قبل تغليفها.

وقال عبد المنعم خليل، رئيس قطاع التجارة الداخلية بوزارة التموين، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن الحملة التفتيشية على مجزر الدواجن تأكدت من عدم مطابقة المجزر للمواصفات القياسية، مضيفا أن المادة البلاستيكية المستخدمة من قبل المجزر لتغليف الدواجن بعد ذبحها غير مطابقة للمواصفات، طبقا له.

ضبط 2.25 طن دواجن فاسدة

وأوضح خليل، أن الوزارة تحفظت على كميات الدواجن المضبوطة والتي تزن 2 طن وربع الطن من الدواجن المجمدة غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، تمهيدا لإعدامها بعد تأجير مقلب لذلك.

وأشار خليل، إلى أنه جرى تحرير محضر ضد المجزر، لعدم مطابقته للمواصفات التي حددها قانون تداول الأغذية المصري، والذي ينص على ضرورة أن تحتوي أي سلعة غدائية يتم تداولها على بيانات اسم المصنع المنتج وتاريخ الصلاحية وتاريخ الإنتاج وعنوان الشركة أيضا، واسم المورد والمستورد إذا كانت السلعة مستوردة.