«التموين» تنفي وجود حشرات في أكياس الأرز: سليم 100%

نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية، ما يتم تداوله من أنباء حول وجود حشرات في أكياس الأرز التمويني والذي يوزع على المواطنين المقيدين ببطاقات الدعم التمويني.

الوزارة: شائعات حشرات الأرز غرضها إثارة البلبلة

وأكدت الوزارة أن ما يتردد حول وجود حشرات في الأرز التمويني هي شائعات الغرض منها إثارة البلبلة حول سلع التموين التي تضخها الوزارة شهريا ويقل سعرها عن مثيلاتها في الأسواق الخارجية بنسبة 20 % توفيرا وتسهيلا على المواطنين.

وأشارت الوزارة إلى أنه تم شن عدد من الحملات التفتيشية بمديرية التموين في محافظة الإسكندرية للتأكد من المعلومات المثارة حول وجود حشرات في أكياس الأرز التمويني في منافذ توزيع السلع التموينية، مؤكدة أن الحملات لم تتمكن من ضبط أي أكياس بهذا الشأن بالرغم من الفحص على مدار عدة أيام، تنفيذا لتعليمات الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، بتوفير سلع غذائية ذات جودة عالية للمواطنين وبأسعار تقل على الأسواق الخارجية.

من جانبها، خاطبت مديرية التموين بمحافظة الإسكندرية الديوان العام للوزارة بشأن نتائج الحملات التفتيشية التي شنتها المديرية، حيث أفادت بعدم وجود دليل للشائعات التي تم ترويجها وتداولها عن وجود حشرات في أكياس الأرز التمويني.

ونبهت مديرية التموين بالإسكندرية، عن أن أكياس الأرز المتوافرة في جميع منافذ بيع السلع التموينية جميعها سلمية وصحية.

حصة البطاقة التموينة 2 كيس من الأرز شهريا

فيما قرر الدكتور علي المصيلحي زيادة حصة البطاقة التموينية من الأرز تزامنا مع صرف مقررات تموين شهر أغسطس الجاري، حيث قرر الوزير أن يتم صرف لكل بطاقة تموين عددها 4 أفراد فأكثر عدد 2 كيس من الأرز، في حين يتم صرف كيس أرز واحد فقط للبطاقة التي يقل عدد أفرادها عن 4 أفراد.

وتستمر الوزارة حاليا في صرف السلع التموينية المخصصة لشهر أغسطس الجاري من جميع منافذ البدالين التموينين ومنافذ مشروع جمعيتي وأيضا فروع المجمعات الاستهلاكية المنتشرة بجميع المحافظات، ويستمر صرف مقررات أغسطس حتى يوم 30 من الشهر نفسه.