«التموين» تتسلم 84 ألف طن زيت طعام الشهر المقبل: المخزون يكفي 5 أشهر

أكّدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجود مخزون استراتيجي يكفي من سلعة الزيت والمحدد له اكتفاء حتى 5 أشهر مقبلة.

تعليمات بتوفير مخزون استراتيجي من الزيت

وقالت مصادر في وزارة التموين، إنَّه بناء على عدة تعليمات وتوجيهات رئاسية بضرورة توفير سلع التموين الأساسية والتأكّد من وجود مخزون استراتيجي لدى الوزارة منها، وبالأخص سلع الزيت والأرز والقمح وغيرها من السلع الرئيسية الهامة، فإن الوزارة تسعى دائمًا لزيادة المخزون الإحتياطي منها.

التعاقد على 84 ألف طن زيت خلال الشهر المقبل

وأوضحت المصادر لـ«الوطن»، أنَّ الوزارة تعاقدت على استلام 84 ألف طن من زيت الطعام خلال شهر سبتمبر المقبل وذلك من شركات زيت عالمية ومحلية أيضًا، موضحة أنَّ هذا التعاقد يأتي من خلال سعي الوزارة للعمل على تعزيز المخزون الاستراتيجي لدى الوزارة.

ونوهت المصادر، إلى أنَّ كميات زجاجات الزيت التمويني الموجودة لدى مخزون الوزارة تكفي حتى 5 أشهر مقبلة، ما بين الزجاجات التي تزن لتر واحد والزجاجات التي تزن 800 ملي.

سعر الزيت التمويني

ويختلف سعر الزيت التمويني الذي تباع في منافذ وزارة التموين للمواطنين على بطاقات الدعم التمويني، حيث يبلغ سعر زجاجة الزيت الذي يزن لتر واحد بقيمة 21 جنيهًا، في حين يبلغ سعر زجاجة الزيت التي تزن 800 ملي سعر 17 جنيهًا.

وتضخ هيئة السلع التموينية شهريا لمنافذ وزارة التموين على مستوى المحافظات من 50 إلى 60 ألف طن زيت شهريا، من أجل سد وتوفير احتياجات المواطنين من سلعة الزيت.

ويبلغ عدد منافذ الوزارة التي يتم الصرف منها مستحقات ومقررات التموين 38 ألف منفذ ما بين منافذ البدالين التموينيين ومنافذ مشروع «جمعيتي» وفروع المجمعات الإستهلاكية المنتشرة في جميع محافظات الجمهورية.