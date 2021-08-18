أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 18- 8-2021 مقابل الجنيه

تباينت أسعار العملات في البنوك «الحكومية والخاصة»، اليوم الأربعاء 18 أغسطس، وفي هذا الإطار تقدم «الوطن» أسعار العملات المختلفة «الدولار واليورو والريال السعودي والجنيه الاسترليني» بنحو:

سعر الدولار في البنوك المصرية

سجّل سعر الدولار في بنك مصر، 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع، وفي البنك التجاري الدولي، 15.65 جنيه للشراء، و15.75 جنيه للبيع، وسجّل سعر صرف الدولار مقابل الجنيه في بنك قناة السويس، نحو 15.64 جنيه للشراء، و15.74 جنيه للبيع، وسجل في البنك الأهلي، نحو 15.63 جنيه للشراء، و15.73 جنيه للبيع.

سعر اليورو في البنوك المصرية

وسجل سعر اليورو في البنك التجارى الدولى، 18.36 جنيه للشراء، و18.55 جنيه للبيع، و18.36 جنيه للشراء، و18.54 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية، وسجّل في بنك مصر، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 18.29 جنيه للشراء، و18.43 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الإسترليني أمام الجنيه المصري

وجاء سعر صرف الجنيه الإسترلينى في البنك التجارى الدولى، بسعر 21.53 جنيه للشراء، و21.81 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، سجل نحو 21.61 جنيه للشراء، و21.80 جنيه للبيع، وفي البنك الأهلي، نحو 21.45 للشراء، و21.64 جنيه للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصرية

ووفق عدد من البنوك الحكومية والخاصة فإن سعر الدرهم الإماراتي سجل في البنك الأهلي المصري، نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك قناة السويس، وصل لنحو 4.22 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك الإسكندرية، 4.24 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع، وفي بنك مصر، سجّل الدرهم الإماراتي نحو 4.26 جنيه للشراء، و4.28 جنيه للبيع.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية

وسجل سعر الريال السعودي في بنك مصر، نحو 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع، بينما سجل نحو 4.12 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع في بنك قناة السويس، وفي البنك التجاري الدولي، 4.16 جنيه للشراء، و4.19 جنيه للبيع.