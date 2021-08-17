يبحث طلاب الصف الثالث الثانوي، عن البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، المقرر إعلانها خلال ساعات عقب انعقاد مؤتمر الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، في تمام الساعة الواحدة بعد الظهر في ديوان الوزارة، لإعلان تفاصيل نتيجة الثانوية العامة.

البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021

تتيح البوابة الإلكترونية لموقع وزارة التربية والتعليم، رابط نتيجة الثانوية العامة 2021، ويتمكن الطالب من الحصول على نتيجته بالاسم ورقم الجلوس حتى تظهر له تفاصيل الدرجات التي حصل عليها في جميع المواد الدراسية والتي تشمل «التاريخ والجغرافيا والفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع والأحياء والجيولوجيا والفيزياء والكيمياء والرياضيات التطبيقية والديناميكا والاستاتيكا والجبر والهندسة الفراغية والتفاضل والتكامل».

شوقي: خصصنا تطبيقين للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021

وقال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إنّه جرى تحميل تطبيقين جديدين على جهاز التابلت الخاص بطلاب الثانوية العامة باسم «تطبيق نتيجة الثانوية العامة» وتطبيق «موقع الوزارة النتيجة»، موضحا أنّ التطبيقين يمكنا الطلاب من الدخول على البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم للحصول على نتيجة الثانوية العامة 2021، والمقرر إعلانها خلال ساعات.

إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021 خلال ساعات

وأضاف «شوقي» في تصريحات له، أنّ البوابة الإلكترونية لوزارة التعليم لإعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، توفر النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، وسيتم الإعلان عن رابط الحصول على النتيجة عقب انتهاء المؤتمر الصحفي الذي يعقد بحضور وزير التعليم العالي، مشيرا إلى أنّ النتيجة مطمئنة وسيتم إعلان نسب النجاح واختلاف النتيجة عن الأعوام الماضية.

وحثّ وزير التربية والتعليم جميع الطلاب وأولياء الأمور، إلى عدم الالتفات لما ينشر عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن النتيجة، مؤكدا أنّ النتيجة ستعلن رسميا في المؤتمر الصحفي ولا صحة لأي معلومات متداولة قبل المؤتمر.