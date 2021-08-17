تفاصيل منح جامعة فاروس بالإسكندرية تحددها نتيجة الثانوية العامة 2021
كتب:
كيرلس مجدى
10:31 ص | الثلاثاء 17 أغسطس 2021
جامعة فاروس
مع إعلان نتيجة الثانوية العامة تتجه أنظار طلاب الثانوية العامة وأولياء أمورهم إلى تنسيق الجامعات 2021، فيما تتجه أنظار البعض الآخر إلى الكليات الخاصة لعل أبرزها جامعة فاروس في الإسكندرية التي تضم عدد من التخصصات المختلفة في الكليات التابعة لها.
وترصد «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل المنح الدراسية التي تقدمها جامعة فاروس في الإسكندرية بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة 2021، وفقاً لمجموع الطلاب، والتي تساعد في خفض مصاريف الجامعة الخاصة إلى 50%، وفقاً لما ذكرته الجامعة بموقعها الرسمي، دون الإعلان عن مصروفاتها الدراسية حتى الآن، بينما أكدت أن الجامعة سوف تقوم بتحديد قيمة المصروفات الدراسية ويمكن معرفتها من خلال مكتب القبول والتسجيل بالجامعة.
جامعة فاروس تخصم 50% لأوائل الثانوية العامة
تقدم جامعة فاروس منح دراسية لأوائل الثانوية العامة بشعبها الثلاث في الإسكندرية «العلوم والرياضيات والأدبي» وذلك بمنح الطلاب خصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي «GPA» لا يقل عن 3.5 في كل سنة من دراسته الجامعية.
منح جامعة فاروس للشهادة المعادلة للثانوية العامة
كما تقدم جامعة فاروس منح دراسية للأول في شهادة ال IGCSE المعادلة لشهادة الثانوية العامة على مستوى الإسكندرية وذلك بمنح الطالب خصم 50% من المصروفات الدراسية طوال فترة دراسته بالجامعة بشرط حصوله على مجموع تراكمي (GPA) لا يقل عن 3.5 في كل سنة من دراسته الجامعية.
شروط منح جامعة فاروس في الإسكندرية
- لا يحق للطالب الواحد الحصول على أكثر من منحة واحدة من منح الطلبة. ويتم صرف المنحة الأعلى في حالة وجود أكثر من منحة.
- لا يسمح للطالب المحول بالحصول على منحة إلا بعد دراسته في جامعة فاروس لعدد ساعات يعادل عدد الساعات التي درسها في الجامعة المحول منها.
- في حالة عدم اجتياز الطالب لعدد الساعات المفروض اجتيازها للارتقاء إلى المستوى الأكاديمي التالي، فإنه لا يصنف ضمن المستوى الحالي له حتى لو كان التقدير التراكمي الخاص به أعلى من الطلاب الآخرين في ذات المستوى.
- يعاد إدراج الطالب ضمن المرشحين للحصول على المنحة عندما يستكمل عدد ساعاته ويلتحق بالمستوى الأكاديمي التالي والذي سبق أن تخلف عنه.
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