جامعة الإسكندرية «الثانية» على الجامعات المصرية في تصنيف «شنغهاي»

قال الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، إن الجامعة حققت المركز الثاني على مستوى الجامعات المصرية بعد جامعة القاهرة في التصنيف العالمي شنغهاي الصيني لعام 2021.

جامعة الإسكندرية تتقدم في تصنيف شنغهاي عن العام الماضي

وأضاف «قنصوة»، في بيان للجامعة، اليوم، الثلاثاء، أنه وفقاً للتقرير حققت جامعة الإسكندرية تقدماُ عن العام الماضي في ترتيبها العالمي حيث شغلت المرتبة 601 – 800 على مستوى جامعات العالم مقارنة بالترتيب 701 – 800 في العام الماضي، علماً بأن عدد الجامعات المصرية التي أدرجت هذا العام في التصنيف بلغت 6 جامعات.

تصنيف شنغهاي الصيني من أقدم تصنيفات الجامعات

وأوضح رئيس جامعة الإسكندرية، أن تصنيف شنغهاي الصيني من أقدم التصنيفات حيث جرى إطلاقه عام 2003، ويعتبر الأكثر إعتماداً على مستوي العالم، وتابع: «فخورون بهذه النتيجة التي تدل على التميز الواضح في العملية التعليمية والبحثية لجامعة الأسكندرية، علماً بأنه تم تصنيف أكثر من 2000 جامعة عالمية نشر منها أفضل 1000 جامعة».

جودة التعليم وتأثيرها في تصنيف شنغهاي

وأشار إلى أن تصنيف «شنغهاي»، خصص أوزان مختلفة للمؤشرات والمعايير الأربعة المرتبطة بالمجالات المختلفة، والتي تعتمد جودة التعليم متمثلة في العدد الإجمالي لخريجي الجامعة «الحاصلين على درجة البكالوريوس أو الماجستير أو الدكتوراه»، أو الحاصلين على جوائز نوبل وميداليات الحقول Fields Medals.

كفاءة أعضاء هيئة التدريس ساعدت في ارتقاء جامعة الإسكندرية

ولفت إلى أن المعيار الثاني تمثل في كفاءة عضو هيئة التدريس ويمثل هذا المعيار العدد الإجمالي لأعضاء هيئة تدريس الجامعة الحائزة على جوائز نوبل في الفيزياء والكيمياء والطب والاقتصاد وميدالية المجالات في الرياضيات وكذلك عدد الباحثين الذين يتم الاستشهاد بهم باستمرار Highly Cited Researchers والذين تم اختيارهم بواسطة دار نشر Clarivate Analytics الأمريكية، وعدد الأبحاث المنشورة في مجلتيNature and Science خلال الفترة 2016 - 2020.

الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً

ووفقا لرئيس الجامعة، فإن المعيار الثالث هو المخرجات البحثية وهي إجمالي عدد الأبحاث المنشورة في المجلات المفهرسة عالمياً في بواسطة Science Citation Index-Expanded (SCIE) و Social Science Citation Index (SSCI) في منصة "Web of Science & InCites" الأمريكية خلال عام 2020.

وأضاف: «المعيار الرابع تمنح درجاته للمؤشرات السابقة مقسومة على عدد أعضاء هيئة تدريس بدوام كامل بالجامعة».

جامعة الإسكندرية تولي اهتماما كبيرا بمجلاتها المحلية

ونوه «قنصوة»، إلى أن جامعة الإسكندرية تولي اهتماما كبير بمجلاتها المحلية حيث قدمت الدعم الفني لمجلات الجامعة المنشورة باللغتين العربية والإنجليزية ودعت الخبراء من داخل وخارج البلاد لعقد ورش عمل لرؤساء تحرير مجلات الجامعة بهدف نقل الخبرة والوصول بها إلى أن تصبح مجلات مفهرسة عالمياً Indexation ورفع مستواها لتتبع المعايير العالمية وترفع على منصات النشر الهولندية Elsevier والأمريكيةWeb of Science والإنجليزيةTaylor and Francis وتتحمل الجامعة مصاريف نشر أبحاثها بالكامل من الموارد المالية للجامعة، لافتا غلى أن ذلك أدى إلى زيادة النشر العلمي العالمي حيث بلغ 2449 بحث منشور بنسبة زيادة 27% في عام 2020 مقارنة بنشر العام الأسبق.

جامعة الإسكندرية تحاول تعزيز تصنيفها

وأعرب رئيس الجامعة عن سعادته بهذه النتيجة مشيراً إلى الجهود المخلصة والمبذولة من الزملاء أعضاء هيئة تدريس جامعة الإسكندرية لتحقيق هذا الإنجاز والذي يواكب تطورات العصر ويعد مؤشراً على تطوير العملية التعليمية والبحث العلمي بالجامعة، مضيفاً أننا سنحاول تعزيز هذه المراكز مستقبلاً وأن نحتل ترتيب أكثر تقدماً في هذا التصنيف المتميز يليق بمكانة الجامعة.