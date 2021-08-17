استقرار سعر الدولار مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 أغسطس

سجل سعر الدولار استقرارا مقابل الجنيه، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، في كافة البنوك وشركات الصرافة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي، حيث قال أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية السابق فى تصريح لـ«الوطن»: إن الاستقرار فى سعر الدولار مقابل الجنيه ينعكس إيجابيا على أسعار السلع.

أعلى سعر للدولار

وسجّلت 3 بنوك اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، أعلى سعر لبيع وشراء الدولار مقابل الجنيه المصرى وهم: «الأهلي الكويتي، مصرف أبوظبي الإسلامي، الاستثمار العربي»، حيث سجل الدولار 15.75 جنيه للبيع في مقابل 15.67 للشراء.

أقل سعر للدولار

فيما سجّل بنكا «مصر، الأهلي المصري،» أقل سعر للدولار اليوم الثلاثاء 17 أغسطس ، ليباع بـ15.73 مقابل 15.63 جنيه للشراء.

بنوك تبيع الدولار بسعر آخر: وبيع الدولار مقابل الجنيه، اليوم في بنوك «المصري لتنمية الصادرات، دبى الوطني»، بنحو 15.75 جنيه، في مقابل 15.66 جنيه للشراء.

وسجل سعر الدولار مقابل الجنيه في «كريدى أجريكول، العربي الأفريقي الدولي، البركة، بلوم، المصرف الخليجي، مصر إيران للتنمية، السويس، المصرف المتحد، عودة»، سعر 15.75 جنيه للبيع، و15.65 جنيه للشراء.

أسعار العملات الأجنبية:

أعلى سعر لشراء اليورو:

سجّل اليورو مقابل الجنيه اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 18.45 جنيه في بنك «قناة السويس».

سعر الجنيه مقابل الاستراليني

كما سجل سعر الجنيه المصري مقابل الإسترليني، اليوم الثلاثاء 17 أغسطس، أعلى سعر للشراء بنحو 21.65 جنيه في بنوك « كريدى اجريكول - الأهلى الكويتى - الكويت الوطنى».

أسعار العملات العربية:

سجّلت بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد» أعلى سعر لشراء الريال السعودي بـ4.17 جنيه.

بينما سجّل سعر الدرهم الإماراتي مقابل الجنيه المصري أعلى سعر له، في بنوك «مصر، بلوم، المصري الخليجي، الأهلي المصري، عودة، المشرق، التجاري الدولي، الأهلي المتحد، فيصل الإسلامي، الإمارات دبي الوطني، فيصل الإسلامي» بسعر 4.26 جنيه.