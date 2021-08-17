وزير قطاع الأعمال يبحث إطلاق نظام «ERP» للتحول الرقمى بشركة «شيني»

زار هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم الثلاثاء، الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني «شيني»، التابعة للشركة القابضة للصناعات المعدنية، حيث تفقد تطبيق نظام تخطيط موارد المؤسسات ERP، الذى تم إطلاقه، وذلك في إطار متابعة تنفيذ مشروع التحول الرقمي للشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام.

وناقش الوزير مستخدمي النظام في الشركة، حيث تابع تطبيقه في مختلف القطاعات، كما استعرض نظم تخطيط ومتابعة الإنتاج ومخرجاتها من النظام وتكاملها مع مختلف إدارات الشركة. كذلك تفقد كيفية التعامل مع النظام في إدارة المبيعات المركزية ومبيعات الفروع.

وفي إدارة المشتريات، تابع الوزير إدخالات ودورات العمل فعليا وعلى أرض الواقع، حيث تتبع إدخال المعاملات من إدارات مختلفة وآثارها في الإدارات الأخرى كنظام متكامل، كما تفقد باقي الإدارات ومنها المشتريات والمخازن وشؤون العاملين ومراقبة الجودة، موجها بضرورة استمرار التطوير واستغلال الإمكانات التكنولوجية لخدمة مختلف أوجه نشاط الشركة.

يشار إلى أن شركة شيني تأتي ضمن شركات المرحلة الأولى المطبق بها مشروع «ERP»، الذي تنفذه وزارة قطاع الأعمال العام في نحو 63 شركة ما بين تابعة وقابضة، باستخدام أفضل الممارسات العالمية وتكنولوجيا شركتي مايكروسوفت وساب، بالإضافة إلى متكاملي الخدمة شركات فايبر مصر وآتوس ووادي النيل.

يذكر أن شركة شيني بدأت مرحلة الإطلاق بإدخال بيانات أشهر سابقة مع تصحيح أي ممارسات خاطئة كانت تحدث في هذه الفترة ومطابقة المخرجات بالشكل الجديد ومراجعتها مع النظام اليدوي، ثم بدأت التفعيل الكامل للنظام بشكل لحظي وللاستفادة من تطبيق نظم دورات تدفق العمل والرقابة الحديثة ما يمنع أي ممارسات خاطئة ويوفر بشكل لحظي البيانات بدقة ما يساعد على اتخاذ القرارات بشكل سريع وفعال.