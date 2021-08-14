اجتياز 2000 متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي بجامعة بنها

أعلن الدكتور ناصر الجيزاوي القائم بأعمال رئيس جامعة بنها اجتياز ألفي متدرب دورة أساسيات التحول الرقمي والتي نظمتها في إطار استراتيجية جامعة بنها للتحول الرقمي، وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين وطلاب الدراسات العليا والجهاز الإداري، حيث أتاحت الجامعة مقرين للتدريب بمركز التدريب على تكنولوجيا المعلومات ووحدة الحاسب الآلي بكلية التجارة.

مدير التدريب بجامعة بنها: شهادة التحول الرقمي من متطلبات الدراسات العليا

أوضح الدكتور محمود الهباق مدير وحدة التدريب على تكنولوجيا المعلومات بجامعة بنها، ان الدورة اجتازها 2000 متدرب منهم "196 معيد، 190 مدرسا مساعدا، 23 مدرسا، 11 أستاذ مساعد 42 إداريا، 1538 طالب دراسات عليا"، مشيرا إلى أن شهادة أساسيات التحول الرقمي تعد من متطلبات منح الدرجات العلمية لمرحلة الدراسات العليا بجامعة بنها.

مدير التدريب جامعة بنها: المتدرب يحصل على 7 برامج للتحول الرقمي

وإشار إلى أنه يتم منح الطالب شهادة أساسيات التحول الرقمي FDTC بعد نجاحه في عدد من البرامج المؤهلة للحصول على الشهادة بإجمالي 7 برامج، على أن يكون عدد (5) برامج إجبارية وعدد (2) برنامج اختياري من باقي البرامج و تكون إجمالي أيام التدريب (14) يومًا تدريبيًا بإجمالي (70) ساعة تدريبية بواقع (5) ساعات يوميا.

واضاف الهباق، ان مدة صلاحية الشهادة تكون (5) خمس سنوات من تاريخ حصول الطالب عليها ويتم تجديدها باختبار وشهادة جديدتين ، كما يُشترط لإجتياز البرنامج التدريبي الحضور بنسبة 100%، والالتزام بالمشاركة الفعالة في الأنشطة التدريبية المعتمدة.