التنمية المحلية: الدفعة الثالثة لخدمة الحي المتنقل تصل للقرى خلال أيام

تلقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، تقريراً حول إجراءات تسليم الدفعة الثالثة من سيارات الخدمة التكنولوجية المتنقلة المجهزة بالكامل للعمل فى 14 محافظة هي «البحر الأحمر والوادي الجديد وجنوب سيناء والقاهرة ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس والمنوفية وسوهاج والفيوم والبحيرة والشرقية والدقهلية، حيث تمت عملية التسليم على مدار الأسبوع الجاري، بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية لمسئولى المحافظات من مقر الشركة المسئولة عن تجهيز تلك السيارات.

وأشار «شعراوي»، إلى أن تسليم الدفعة الثالثة من السيارات يأتي في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارتي التنمية المحلية والتخطيطن برعاية رئيس مجلس الوزراء، بشأن تدبير وتشغيل مراكز تكنولوجية متنقلة تقدم خدمات المحليات لتيسير تقديم الخدمات للمواطنين بأقصى كفاءة وأقل وقت ممكن، حيث تم تسليم الدفعتين الأولى والثانية المكونة من 17 سيارة موزعة على 13 محافظة.

الحي المتنقل ضمن خطة مصر للتحول الرقمي

وأكد «شعراوي»، أن الوزارة مستمرة في تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين والارتقاء بها لتحقيق رضا المواطن والعمل على حوكمتها وتعزيز الاستفادة من التطور فى تقنيات التحول الرقمى، ورفع كفاءة العنصر البشرى الذى يتعامل مع الجمهور بما يساهم في مواجهة الفساد.

وأوضح أن سيارات الخدمة المتنقلة التي تتسلمها المحافظات ستبدأ العمل في بعض القرى والمدن والمراكز المختلفة، وفقاً لخطة وضعتها المحافظات، حيث سيتم الإعلان كل أسبوع عن الجدول الزمني لأماكن تواجد تلك السيارات في مدن المحافظة، مشيراً إلى أن تلك السيارات تم تجهيزها بكل التقنيات الحديثة ومراعاة وجود التجهيزات اللازمة لذوي الاحتياجات الخاصة ومقاعد للمواطنين وكبار السن، مع وجودة مراقبة تليفزيونية للربط بالمحافظة المسئولة عن التشغيل، مع التأكيد على ضمان استدامة المشروع والصيانة والتشغيل، بالإضافة إلى توفير الاحتياجات والمستلزمات الفنية والإدارية من أجهزة حاسب آلي، طابعات متعددة الأغراض، خدمة إنترنت، مقاعد للمواطنين ومكاتب إدارية للموظفين، كما تم تزويدها بالعاملين الذين تم تدريبهم خلال الفترة الماضية بالتنسيق مع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية.

الحى المتنقل لمواجهة الزيادة السكانية وخدمة المواطنين

وأضاف «شعراوي»، أنه نظراً للزيادة في التعداد السكني مع زيادة عدد الخدمات التي تقدمها المراكز التكنولوجية بالمحافظات، ومنعاً لتكدس المواطنين راغبي الحصول على الخدمات نظراً لإجراءات الدولة فيما يخص فيروس كوورنا، فقد حرصت الحكومة برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، على إيجاد حل لتلك المشكلة بتوفير مراكز تكنولوجية متنقلة تتواجد عند مناطق التجمعات السكنية؛ لتخفيف الضغط عن المراكز المكدسة، وتوسيع دائرة انتشار المراكز التكنولوجية لتشمل كل مدينة وحي وقرية بما يساعد على توسيع دائرة إنتشار المراكز التكنولوجية وتجهيز تلك المراكز بكل الإمكانيات الحديثة لتقديم مختلف الخدمات الحكومية للمواطنين.

وأشار إلى حرص الحكومة على تطوير أداء الخدمات وتبسيط إجراءات الحصول عليها، لتحقيق الشفافية والنزاهة بالمحليات، وتقديم خدمة أفضل وأسرع للمواطن، تحقيقًا لأهداف استراتيجية التنمية المستدامة «رؤية مصر 2030».

140 خدمة يقدمها الحى المتنقل

وأوضح «شعراوى» أن المراكز المتنقلة تقوم على توفير سيارات تنقل الخدمات الحكومية لمقر سكن المواطنين وأماكن تواجدهم في وقت قياسي لسرعة إنجاز تقديم الخدمات وبسهولة وكفاءة، بالإضافة إلى تعظيم موارد الدولة بتشجيع المواطنين على سداد مستحقات الدولة دون تأخير، لافتاً إلى أن مراكز الخدمات التكنولوجية المتنقلة تقدم حوالى 140 خدمة من خدمات المحليات وطباعة مخرجاتها دون الحاجة إلى توجه المواطنين للمركز التكنولوجي بالحي أو المدينة، وذلك من خلال السيارات المتنقلة والمجهزة بأحدث أجهزة نظم المعلومات متصلة بمنظومة تأدية خدمات المواطنين بالمحليات بشبكة مؤمنة وسريعة.

وأشاد وزير التنمية المحلية، بفريق عمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وفريقعمل الشركة المصرية العالمية للسيارات الذي نفذ تصميم سيارات الخدمات المتنقلة بهذا الشكل المشرف.