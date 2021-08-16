التنمية المحلية: استمرار حظر الشيشة في المقاهي وغلق المخالف منها

أكدت وزارة التنمية المحلية استمرار حظر الشيشة بالمقاهى، في ظل وجود فيروس كورونا، منوهة بأنها تتخذ إجراء قانونيا حيال المخالفين من أصحاب المقاهي، ويجرى مصادرة المضبوطات، وغلق وتشميع المقهى المخالف.

وقال الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» إنه يجرى تنفيذ قرارات اللجنة العليا لمواجهة فيروس كورونا ومنها حظر الشيشة فى المطاعم والمقاهي حفاظًا على صحة المواطنين، موضحًا أن حملات الوحدات المحلية مستمرة بمختلف المحافظات لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا، ومنها مواعيد غلق المحلات ونسب التشغيل في المقاهي والمطاعم والحفاظ على التباعد الاجتماعي، والتشديد على ارتداء الكمامة وغيرها من الضوابط الاحترازية، مشيرًا إلى غلق عدد كبير من المقاهي بسبب مخالفة الإجراءات الوقائية ومنها حظر الشيشة.

وفي محافظة القاهرة، شن عدد من الأحياء حملات لمتابعة الإجراءات الاحترازية، و جرى ضبط مقاهي تقدم الشيشة بـ«البساتين والزيتون والشرابية ومدينة نصر»، ومصادرة المعدات وإغلاق المقاهى.

خطورة التدخين

وحذرت وزارة الصحة من خطورة التدخين سواء تدخين السجائر أو الشيشة التى تؤدى إلى الأمراض غير السارية أو كما يطلق عليها أحيانًا الأمراض غير المعدية، وهى أمراض القلب، والأوعية الدموية، والسرطان، والسكر، وأمراض الصدر المزمنة. فهي تعد السبب الأساسي للوفاة المبكرة والإعاقات المزمنة عالميًا، مشيرة إلى أن معدلات الأمراض غير المعدية زادت نتيجة زيادة أربعة عوامل خطورة أساسية وهى التدخين، وعدم ممارسة النشاط البدني، والتناول الخطر للكحول، والتغذية غير الصحية.

وبحسب وزارة الصحة، تعتبرالأمراض غير المعدية هي السبب الرئيسي للوفاة و تعتبر مسئولة عن أكثر من 80% من إجمالى الوفيات، وأمراض القلب، و الأوعية الدموية مسئولة عن معظم الوفيات بنسبة 46%، ويليها السرطان بنسبة 14%، والأمراض الصدرية المزمنة بنسبة 4% والسكر 1%.