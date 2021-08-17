أوابك: ارتفاع صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي للدول الآسيوية

قالت منظمة الدول العربية المصدّرة للنفط «أوابك»، إن صادرات الدول العربية من الغاز الطبيعي المسال إلى اليابان وكوريا الجنوبية والصين، قدّرت بنحو 2.815 مليون طن خلال شهر واحد فقط، وهو مايو 2021.

وأضافت المنظمة في تقرير لها أن نسبة الصادرات العربية من الغاز الطبيعي المسال، قدّرت بنحو 18.3% من إجمالي أسواق الغاز الطبيعي العالمية.

وأشارت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إلى أن الأسعار العالمية للغاز الطبيعي المسال الخاص بالشحنات الفورية، ارتفع المتوسط الشهري له المسجل في مركز هنري بالسوق الأمريكية خلال شهر يونيو 2021، إلى 3.26 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

ارتفاع متوسط استيراد الغاز في اليابان

ولفتت المنظمة إلى ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في اليابان خلال شهر مايو 2021، بمقدار 0.59 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليصل إلى 8.33 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وأكدت ارتفاع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل فـي كوريا الجنوبية بمقدار 0.41 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليصل إلى 7.81 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

كما ارتفع متوسط أسعار استيراد الغاز الطبيعي المسيل في الصين بمقدار 0.40 دولار لكل مليون وحدة حرارية، ليصل إلى 7.35 دولار لكل مليون وحدة حرارية.

وقالت منظمة الدول العربية المصدرة للنفط، إن هناك ارتفاعاً في نمو صادرات الغاز الطبيعي المسال، خلال أول ثلاثة أشهر من عام 2021.

وأوضحت المنظمة، في بيانها، أن السوق العالمية للغاز المسال، بدأت في التعافي من تداعيات فيروس كورونا منذ نهاية 2020، لتعوض الفترات التي شهدت تراجعاً.

وبلغت صادرات الغاز الطبيعي المسال العالمية في السوق العالمية خلال الربع الثاني من العام الحالي 2021، نحو 94.8 مليون طن.