خدمات تنظيم أسرة وصحة إنجابية لـ 113 ألف سيدة بالمنيا

أعلن الدكتور محمد نادى وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الفرق الطبية بالعيادات المتنقلة الخاصة بتقديم خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية، قدمت خلال شهر يوليو الماضي خدمات تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية لعدد 113 ألف و301 منتفعة، منها 12 ألف و27 جدد و 101 ألف و274 مترددة بالإضافة إلى الخدمات الأخرى من صرف وسائل تنظيم الأسرة المختلفة.

صرف 124732 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة

وأوضحت الدكتورة وفاء بدوى مدير عام إدارة تنظيم الأسرة، في بيان صحفي، اليوم، أنه تم صرف 124732 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة باجمالى سنوات حماية بلغت 27362، وأضافت ان عيادات تنظيم الأسرة المتنقلة قامت بتقديم خدماتها ل 2812 منتفعة منها 1504 جدد و1308 متردد وتم صرف 3176 من وسائل تنظيم الأسرة المختلفة باجمالى سنوات حماية بلغت 3072.، كما تم تنفيذ 101842 زيارة منزلية وذلك عن طريق الرائدات الريفيات فضلا عن تنفيذ 2636 ندوة عن تنظيم الأسرة والصحة الإنجابية و 9044 ندوة عن فيروس كورونا و 17209 عن الأمراض المزمنة و الفحص الذاتى للثدى.

وأضافت، أن نوادى المرأة قامت بتنفيذ 625 ندوة تثقيفية وتوعوية للحاضرين بالنوادي الذين بلغ عددهم 6200 سيدة واته تم تحويل 1325 حالة تنظيم أسرة عن طريق نوادى المرأة وذلك إضافة إلى الأنشطة الأخرى .

محافظ المنيا: مديرية الصحة تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية

وأكد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، أن مديرية الصحة، تواصل الحملات التفتيشية والرقابية بالتعاون مع الجهات المعنية، لإحكام الرقابة على كافة القطاعات الخدمية، والتي يتردد عليها المواطنون.

وشدد المحافظ، على تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، بالإضافة لتكثيف الحملات ورصد المخالفات، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.